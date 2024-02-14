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Sitronics Group и «Гаскар Групп» сформируют совместный портфель решений для умных кампусов

Sitronics Group и «Гаскар Групп» договорились о технологическом партнерстве и совместной реализации проектов, связанных с цифровым оснащением новых университетских кампусов. В частности, речь идет об интеграции разработанных Sitronics Group и «Гаскар Групп» систем в реализуемые компаниями проекты.

«Гаскар Групп» (входит в ГК «Аметист Групп») является разработчиком отраслевых решений для строительства и эксплуатации объектов недвижимости. Флагманскими продуктами компании являются система для цифрового управления строительными процессами Exon, а также система умной эксплуатации «Экспло-ИТ» – решение для управления эксплуатацией объектов с применением технологий информационного моделирования. В числе реализованных проектов Gaskar Group спортивные центры в Лужниках, несколько корпусов Международного медицинского кластера в Сколково, ряд объектов культуры федерального значения. Продукты прошли апробацию Центром компетенций Департамента строительства Москвы на крупных столичных стройках, что является знаком качества.

«Sitronics Group обладает значительными компетенциями в создании решений для умных городов. Мы разработали концепцию цифровизации умного кампуса и уже начали ее внедрять. Например, недавно был открыт IQ-парк Межвузовского кампуса мирового уровня в Уфе. Партнерство с «Гаскар Групп» взаимодополняет и расширяет портфель решений для реализации масштабных проектов в этой сфере», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

«Создание комплексного решения для «умных» кампусов в партнёрстве с Sitronics Group – одно из ключевых направлений «Гаскар Групп» в рамках реализации стратегии по цифровизации эксплуатации и управления объектами капитального строительства, в том числе крупных социально-значимых. Основываясь на опыте проектов «Умный город» и «Умная эксплуатация», мы сформировали уникальный программно-аппаратный комплекс для цифровизации процессов кампусов мирового уровня», – сказал Александр Гелик, генеральный директор «Гаскар Технологии».

Sitronics Group разрабатывает цифровые решения для государства и бизнеса, реализует проекты в сфере умных городов от видеонаблюдения и аналитики на базе искусственного интеллекта до разработки интеллектуальных транспортных систем управления движением. В 2023 г. компания представила концепцию цифровизации умного кампуса как университетского комплекса с цифровыми системами и сервисами для обеспечения образовательной деятельности, комплексного управления и обеспечения безопасности кампуса, начиная от входа на территорию учреждения до электронных сервисов для студентов и преподавателей. Современнейшие студенческие пространства в регионах строятся в рамках национального проекта «Наука и университеты». Всего в планах Правительства РФ в стране до 2030 г. должны быть открыты 25 новейших университетских кампусов мирового уровня.

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