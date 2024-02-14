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«Ситилинк» выяснил, что главные получатели подарков на День святого Валентина — женщины

Федеральный онлайн-ритейлер изучил потребительские привычки клиентов ко Дню всех влюбленных за последние три года и узнал, кто покупает подарки чаще, каков средний чек и что россияне выбирают в качестве подарка второй половинке. Об этом CNews сообщили представители Ситилинк.

Согласно данным «Ситилинка», за последние три года наибольшее количество заказов в преддверии 14 февраля в «Ситилинке» совершали мужчины, их доля составляет 92% (обычно доля мужчин среди клиентов «Ситилинка» составляет 59%).

Чаще всего обмениваются подарками мужчины и женщины в возрасте от 30 до 40 лет. На втором месте — категория людей старше 40 лет. А вот у мужчин и женщин до 30 лет праздник вызывает меньше всего интереса — менее 8% покупают что-то в период с 1 по 14 февраля.

В среднем женщины готовы потратить на подарок чуть больше, чем мужчины. Средний чек в этот период, если покупку совершает женщина, составляет 6,05 тыс. руб., если мужчина — 5,9 тыс. руб. Самыми щедрыми дарителями, по данным «Ситилинка», стали девушки от 18 до 30 лет, они готовы потратить на подарок больше 6,5 тыс. руб. На втором месте оказались мужчины от 30 до 40 лет. Меньше всего в этот период (1-14 февраля) тратят девушки до 18 лет и мужчины старше 50.

Большинство клиентов «Ситилинка» выбирают в качестве подарка смартфоны. В топ популярных категорий в преддверии 14 февраля также входят наушники, мыши, телевизоры, ноутбуки. Два года назад в период с 1 по 14 февраля чаще всего покупали смартфоны компании Xiaomi, в 2023 г. первую строчку занял Samsung. В этом году в праздничный период в топе Apple, Samsung и Xiaomi.

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«Ситилинк» — сеть магазинов электроники и бытовой техники, на рынке с 2008 г. «Ситилинк» продает порядка 160 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники. Офлайн-магазины и пункты выдачи заказов есть в 71 регионе России. В портфеле услуг — сборка компьютеров и серверов под заказ, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, монтаж систем видеонаблюдения, установка бытовой и климатической техники, услуги страхования, покупка товаров в лизинг и другие услуги. У компании более 250 тыс. корпоративных клиентов.

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