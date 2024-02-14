«Ростех» объединяет компетенции с Ассоциацией потребителей ПО

Госкорпорация Ростех вступила в Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (Ассоциация КП ПОО). В рамках совместной системной работы организации будут развивать сотрудничество с разработчиками ПО, усиливать экспертизу в части внедрения и использования отечественных решений в ИТ-инфраструктурах предприятий, а также принимать активное участие в нормативном регулировании ИТ-отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Импортозамещение программного обеспечения является ключевой задачей «Ростеха» в контексте развития собственной цифровой инфраструктуры на фоне санкций и нарастающих угроз в сфере информационной безопасности. Решения о выборе базовых технологических продуктов и партнеров должны быть приняты в кратчайшие сроки.

«В условиях санкций и внешних угроз мы не можем оставаться в одном информационном поле с недружественными державами и тиражировать их наработки. Это осложняет решение наших задач, однако вопросы технологического суверенитета и информационной безопасности сегодня выходят на первый план. Российские разработчики вынуждены изобретать свой собственный «велосипед», так как есть задача — полностью отказаться от импортного софта и перевести сотни предприятий «Ростеха» на отечественное программное обеспечение. Эта работа должна быть сделана в очень сжатые сроки и требует выверенных, унифицированных подходов, обеспечивающих необходимый уровень производительности, эффективности, безопасности. Ассоциация КП ПОО объединяет крупнейших потребителей программного обеспечения и является признанной экспертной площадкой, способствующей в поиске и внедрении лучших решений. Безусловно, мы готовы предлагать партнерам собственные продукты, участвовать в совершенствовании законодательства, объединять усилия в продвижении необходимых вопросов», — сказал заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров.

За полтора года в «Ростехе» были решены первостепенные задачи. Для сохранения ритмичной работы предприятий налажена работа средств информационной безопасности (ИБ). Помимо этого, сохранена работоспособность ПО и оборудования при отсутствии вендорской поддержки. Сейчас «Ростех» движется по пути создания единого цифрового пространства для своих предприятий на основе отечественных решений. Это главный вектор цифровой трансформации Госкорпорации на следующие несколько лет.

При экспертной поддержке Ассоциации КП ПОО «Ростех» готов внедрять лучшие практики использования самых современных технологий, а также делиться собственным опытом применения ИТ-решений. В фокусе особого внимания такие технологии, как искусственный интеллект, интернет вещей, современные и перспективные технологии связи, цифровые двойники продуктов и процессов и другие.

«Мы рады, что к нашему сообществу присоединился отраслеобразующий потребитель ИТ-технологий. Госкорпорация «Ростех» выступает якорным заказчиком особо значимых ИТ-проектов для таких отраслей промышленности, как авиастроение, радиоэлектроника, приборостроение, двигателестроение и других. На протяжении многих лет компания ведет активную работу в партнерстве с «Росатомом», «Ростелекомом» и другими компаниями, участвуя в формировании технического задания на важные для отрасли программные продукты. Эта работа будет продолжена в рамках деятельности Комитетов Ассоциации КП ПОО. Представители «Ростеха» позволят расширить экспертизу по ряду вопросов, в том числе связанных с законодательными инициативами, усилив нашу позицию, как крупнейшей экспертной площадки для диалога, обмена мнениями и опытом между всеми игроками ИТ-отрасли. Кроме того, Госкорпорация создает собственные экосистемные проекты и комплексные продукты в интересах развития цифровой экономики. В скором времени часть этих решений появятся на Витрине Ассоциации КП ПОО», — сказала Рената Абдулина, председатель Ассоциации КП ПОО.

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Ассоциация КП ПОО — это единственное объединение крупнейших заказчиков программного обеспечения и ИТ-оборудования в России. Учредителями являются Госкорпорация «Росатом», компании «Газпром нефть», «Ростелеком» и Госкорпорация «Роскосмос». В 2022 г. в состав Ассоциации вошли компании ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД» и АО «ДОМ.РФ».

Госкорпорация «Ростех» — машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.