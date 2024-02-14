CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Финансовые результаты Цифровизация Электроника
|

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», применяющий аддитивные технологии, почти на четверть нарастил объем выпускаемой продукции

Компания — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Аддитивный инжиниринг» увеличила объем выпущенной продукции на 23% в 2023 г. Нарастить производство удалось за счет расширения парка промышленных 3D-принтеров и внедрения новых технологий печати. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Изделия, выпускаемые резидентом, применяют в нефтегазовой, медицинской, машиностроительной, авиационной, космической и других отраслях промышленности. О повышении спроса на аддитивные технологии говорит и рост объемов выпуска. Так, за три квартала 2023 г. предприятие произвело продукции на 118 млн руб., что почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2022-го», — сказал Владислав Овчинский.

Производственные мощности компании позволяют выпускать более 20 тыс. шаблонов для элайнеров в месяц — съемных ортодонтических аппаратов, применяемых для коррекции положения зубов в стоматологии. Для их изготовления используют промышленный 3D-принтер, приобретенный в рамках ротации 3D-оборудования в 2023 г.

«Компания является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» с 2020 г. За это время предприятие улучшило собственный производственно-технический комплекс: в 2023 г. резидент закупил пять новых промышленных систем. Сегодня материальной основой для аддитивных технологий на производстве выступают фотополимерная смола, металлический порошок, полиамид и полистирол, пластик и воск. Благодаря расширению парка оборудования и растущему числу коммерческих заказов резидент в 2023 г. выпустил более пяти тысяч различных инженерных деталей», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Закупленный в 2023 г. 3D-принтер, использующий металл в качестве основы для печати, позволил компании производить в два раза больше сложных деталей: заглушек, крыльчаток, решеток, кронштейнов и втулок, чем в 2022 г.

«Последние два года в аддитивных технологиях наблюдается ажиотаж. Особым спросом пользуется печать компонентов и деталей к импортному и отечественному оборудованию, автомобилям, технике. По сравнению с классическими способами изготовления 3D-печать выигрывает при создании сложных деталей, которые печатаются без склеек, спаек и лишних соединений, что делает их особо прочными. Также это позволяет реализовать концепцию локализованного производства и создания деталей на месте их непосредственного использования, минимизируя необходимость в длительных и сложных логистических цепочках. Такой подход тоже способствует росту отечественного рынка аддитивных технологий», — сказал генеральный директор компании Ашхен Овсепян.

***

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 га.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

В России резко ужесточаются правила импортозамещения ПО. Новшества коснутся многих

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще