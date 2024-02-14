Power «Эвотора» ― в реестре российской продукции

Кассовое устройство «Эвотора» Power прошло повторную ежегодную экспертизу для включения в реестр российской продукции Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора».

«Эвотор» подтвердил российское производство Power для включения в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории России.

Power ― многофункциональное кассовое устройство «3-в-1» с сенсорным экраном на платформе Android. Может выступать в качестве основы для POS-системы, работать как фискальный регистратор или смарт-терминал.

Power используется в основе решения «Эвотора» для комплексной автоматизации для торговых сетей, так и для несетевых точек. Интеграции со специализированным ПО позволяют использовать его в разных отраслях: продуктовой и непродуктовой рознице, микро-маркетах, в сфере услуг, в HoReCa, доверительной торговле, в автоматизации франшиз и др.

Сейчас Power используют X5 Group («Около»), «РайМаг», «Великолукский мясокомбинат», «Добрый пекарь», «Аква Чистка» и др.

Дизайн, конструкция, схемотехника и программное обеспечение Power разработаны командой «Эвотора». Устройство собирается на нескольких российских заводах. Монтаж электронных компонентов на печатные платы осуществляются на двух площадках в Зеленограде. Корпуса изготавливаются из высококачественного пластика на производственной площадке в Твери. Финальная сборка Power, полное функциональное тестирование и установка программного обеспечения осуществляется на площадке в Санкт-Петербурге.

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ИТ-компания «Эвотор» — экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса, российский производитель умных онлайн-касс. В стране активировано более 1 млн смарт-терминалов «Эвотор». «В магазине приложений «Эвотор.Маркет» представлено более 850 сервисов для бизнеса. Облачные технологии помогают вести товарный учет, организовать онлайн-продажи и доставку, маркировать товар, привлекать клиентов, принимать безналичные платежи и т.п. Процессинговая платформа «Эвотор.PAY» позволяет подключать эквайринг на точку онлайн, без визита в банк. Каждый четвертый предприниматель в России работает на «Эвоторе».