ORS представил новые доработки в системе ORS DCS

Разработчик ИТ-решений для авиации ORS анонсировал внедрение ряда обновлений в системе ORS DCS. Функциональные новшества нацелены на повышение эффективности и удобства работы авиакомпаний.

DCS – это система управления и контроля отправки авиапассажиров в аэропорту. Она позволяет управлять информационным потоком данных о пассажирах и багаже от стойки регистрации до посадки на борт, а также продавать дополнительные услуги для увеличения доходов авиакомпаний.

В агентский модуль ORS TWD включена функция, позволяющая сотрудникам стоек регистраций в аэропорту самостоятельно управлять статусами офлайн/онлайн-регистрации и посадки. Это обновление позволяет разгрузить операторов DCS-системы, повысить оперативность и ориентированность на пассажиров сотрудников стоек регистраций.

ORS DCS поддерживает работу киосков самостоятельной регистрации с приемом багажа. Стойки позволяют самостоятельно осуществлять регистрацию на рейс в аэропорту в том числе пассажирам с багажом.

Теперь сотрудники могут быстро и эффективно вносить информацию о членах летного экипажа через агентский модуль TWD и мгновенно распечатывать генеральные декларации. Функция позволит авиакомпаниям сэкономить время сотрудников.

Внедрение функции пересадок с учетом минимального времени стыковки (МСТ) позволяет операторам DCS быстро определять оптимальные рейсы для пересадки, исключая риски нарушения минимального времени стыковки. Эта доработка снижает вероятность ошибок.

В DCS интегрирована новая функция, повышающая скорость передачи данных из DCS в решение «Центровка ВС», осуществляющее правильное расположение груза и рассадку пассажиров исходя из соображений безопасности и топливной эффективности воздушного судна. Этот функционал сэкономит время сотрудников авиакомпании.

«Эти обновления подчеркивают неуклонное стремление ORS к инновациям и улучшению авиационных IT-систем. Мы гордимся возможностью вносить свой вклад в развитие российской авиационной индустрии и обеспечивать наших клиентов самыми передовыми и гибкими решениями», – сказал производственный директор ORS Андрей Миллер.