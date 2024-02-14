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Не только экономически эффективное, но и безопасное — как россияне представляют себе умное производство

Большинство россиян испытывают двоякое отношение к цифровым технологиям. Приветствуют повсеместное внедрение цифровых технологий, считая, что давно пора избавиться от всего устаревшего, 76% участников опроса «Лаборатории Касперского» об отношении к цифровизации*, в то же время сомневаются в надежности цифровых технологий — 73%. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Цифровые технологии активно внедряются в том числе на производствах. В ходе опроса респонденты назвали не только очевидные в связи с этим преимущества, такие как сокращение стоимости производства продукции за счет автоматизации (55%), облегчение труда людей (52%) и прозрачность производственных процессов (29%). Так, 44% опрошенных понимают, что преимуществом для промышленных предприятий будет кибериммунность — врожденная безопасность устройств и систем. Она обеспечит защиту от большинства современных киберугроз, которые могут оказывать серьезное воздействие на работу предприятия.

Концепция кибериммунитета зародилась в «Лаборатории Касперского» в 2002 г. Тогда команда впервые задумалась об идее создания исходно безопасных технологий и решений, не требующих наложенных средств защиты, то есть антивирусов, средств управления устройствами, антифишинговых решений. Несколько лет сотрудники «Лаборатории Касперского» вели фундаментальные исследования критически важных систем, по таким направлениям как авионика, автотранспорт, промышленное оборудование, технологии связи. В результате родился подход, который сочетает в себе технологии и методики, а также появилось понимание необходимости создать собственную ОС. В 2012 г. началась активная стадия разработки KasperskyOS. Сегодня эта операционная система — ключевое звено в концепции кибериммунитета. Профессиональные устройства на базе KasperskyOS уже используются в промышленности и других отраслях по всему миру.

«Когнитивное производство — один из ключевых новейших трендов в промышленности, но с ним связаны и определённые киберриски, которые в некоторых случаях могут стать киберфизическими, то есть потери могут затронуть не только цифровые активы, но и вызвать простои и даже поломки технологического оборудования. Наш опрос показал, что многие уже ставят знак равенства между цифровизацией и киберустойчивостью. Это та идеальная ситуация, к которой нужно стремиться промышленным предприятиям. Мы разработали инновационную концепцию, которая подразумевает безопасность, заложенную в дизайн цифрового решения. Это означает, что, например, шлюзы, станки, роботы создаются таким образом, чтобы выполнять только основные функции и не подвергаться изменениям от нецелевых действий, например при вмешательстве вредоносного ПО в систему. Именно такой подход лежит в основе нашей собственной операционной системы KasperskyOS, решения, на базе которой мы уже выводим на международный рынок», — сказал Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS в «Лаборатории Касперского».

* Опрос, цель которого была узнать, как люди относятся к цифровизации и какие преимущества от этого процесса видят для промышленных предприятий, был проведён осенью 2023 г., в нем приняли участие 1,055 тыс. жителей крупных городов России.

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