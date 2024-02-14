«МегаФон» улучшил мобильный интернет в 100 городах и селах Приамурья

Абоненты оператора в Амурской области теперь могут пользоваться интернетом со скоростью передачи данных в среднем на 20% выше, чем ранее. Инженеры выполнили в регионе масштабную программу рефарминга и модернизации телеком-оборудования, которая затронула жителей более 100 населенных пунктов Приамурья. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты перераспределили частоты на действующих объектах, а также смонтировали дополнительные слои LTE, что позволило увеличить емкость существующей сети и расширить зону покрытия поселений современной связью четвертого поколения. Работы были проведены в Зее, Свободном, Циолковском, Тынде, Шимановске, Райчихинске, Сковородино, Екатеринославке, Архаре, Уруше, Новокиевском Увале, Тыгде и других городах, и районных центрах области, а также в небольших селах и поселках.

«Выполнение программ рефарминга и постоянной модернизации телеком-оборудования позволяет нам обеспечивать растущие цифровые потребности абонентов. Благодаря этому они могут комфортно использовать различные онлайн-сервисы и приложения, смотреть потоковое видео, звонить по видеосвязи и передавать большие файлы со своих девайсов. Специалисты подбирают такие оптимальные современные технические решения, чтобы пользователи могли почувствовать улучшения в передаче данных максимально быстро», - сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Постоянное развитие мобильной связи и доступ к быстрому интернету помогает совершенствовать регион. Качественная мобильная связь делает для жителей более доступными государственные сервисы, помогает преодолеть географические и временные ограничения, а также повысить уровень образования и доступ к информации. Поэтому модернизация и улучшение качества связи - важнейшие задачи не только для операторов связи, работающих в регионе, но и для региональных властей», - отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.