«Магнит» перевел платформу по управлению цифровым маркетингом на собственное технологическое решение

«Магнит» перевел во внутренний контур работу «Магнит.DMP» - платформы управления данными (Data Management Platform), которая позволяет партнерам розничной сети таргетировать аудитории, запускать целевые маркетинговые коммуникации и замерять их эффективность. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

На основе обезличенных структурированных данных клиентской базы ритейлера, насчитывающей более 74 млн держателей карт лояльности, пользователи «Магнит.DMP» могут не только более точно настроить рекламу в интернете, но и проследить путь покупателя от момента рекламного контакта до покупки.

Платформа по управлению цифровым маркетингом была запущена «Магнитом» в партнерстве с Aggregion в 2020 г. Перевод платформы на собственное технологическое решение позволит ритейлеру сократить период тестирования и установки обновлений и внедрения новых функций, а также оптимизировать затраты на развитие платформы.

Уже сейчас в сервисе «Магнит.DMP» появились новые опции: например, возможность проведения опросов потребителей совместно с компаниями-партнерами. Также запущены функция разделения сегментов аудитории для A/B-тестирования креативов, возможность для пользователей платформы загружать собственные сегменты и данные в безопасном контуре.

В ближайших планах – подключение собственного instore digital оборудования с возможностью подбора для релевантных категорий наиболее эффективного времени трансляций рекламного контента и географии торговых точек, а также с возможностью получения sales lift отчета (отчета по анализу эффективности рекламной кампании).

С момента запуска в «Магнит.DMP» было реализовано более 7 тыс. кампаний. В 2023 г. сервис продемонстрировал рекордный рост количества подключений новых клиентов и запускаемых рекламных кампаниях на данных, несмотря на уход с российского рынка крупных западных площадок-источников трафика и сокращение маркетинговой активности ряда зарубежных поставщиков.

В настоящее время пользователями платформы являются более 70 рекламных агентств и крупных поставщиков «Магнита». При этом, если ранее потребителями данных были исключительно FMCG-компании, с прошлого года активный интерес к «Магнит.DMP» проявляют игроки из сферы банкинга, производители техники, онлайн-кинотеатры и другие компании, не являющиеся поставщиками розничной сети.

Михаил Тарасов, директор департамента по развитию рекламных продуктов розничной сети «Магнит»: «Сервис «Магнит.DMP» показал свою эффективность и высокую востребованность у наших партнеров. Получая доступ к массиву обезличенных данных «Магнита» и удобные инструменты для работы с ними, наши партнеры могут наилучшим образом настроить рекламную кампанию, оптимизировать бюджет и увеличивать конверсию. Мы продолжим развивать «Магнит.DMP», добавляя новые каналы коммуникации, расширяя функционал возможностями для рекламодателей по самостоятельному созданию кампаний как на внутреннем рекламном инвентаре «Магнита», так и на внешних рекламных площадках».

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 30 сентября 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 28707 магазинов, расположенных в 4218 населенных пунктах России и Республике Узбекистан. Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2023 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5422 автомобилей.

В соответствии с результатами компании по МСБУ 17, ее выручка за девять месяцев 2023 г. составила 1858 млрд руб., EBITDA – 124 млрд руб.