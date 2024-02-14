«ИЦ Телеком-Сервис» оснастил сеть парков развлечений Joki Joya интерактивным и AV-оборудованием

«ИЦ Телеком-Сервис», российский системный интегратор, оснастил сеть парков развлечений Joki Joya интерактивным и аудиовизуальным оборудованием российских производителей AxeTech и LEDsi Smart Innovations. Об этом CNews сообщили представители ООО «ИЦ Телеком-Сервис».

Сеть парков Joki Joya стремится отвечать самым актуальным запросам и трендам индустрии. Особое внимание заказчик уделяет постоянному развитию инфраструктуры парков развлечений, предлагая посетителям современные и технологичные решения для комфортного и полезного отдыха и досуга.

Новым шагом в данном направлении стал мультимедийный проект, выполненный специалистами «ИЦ Телеком-Сервис».

В рамках проекта на территории детских игровых зон парков Joki Joya в торгово-развлекательных центрах «Европейский», «Облака», «Авиапарк» и «Город Лефортово» «ИЦ Телеком-Сервис» осуществил подбор, установку, настройку и запуск в работу интерактивных столов AxeTech модели Chrome диагональю 43 дюйма. Работы выполнены совместно с коллегами из AxeTech.

Брендированные столы AxeTech имеют функцию регулировки угла наклона, что обеспечивает максимально комфортное взаимодействие ребенка с экраном.

Оборудование включает специальное программное обеспечение «Я расту!», в том числе комплект из 349 развивающих игр и раскрасок, тренажеры с упражнениями по русскому языку, математике и другим предметам, а также 73 игр для обучения чтению, арифметике и английскому языку.

Среди технических характеристик интерактивных столов AxeTech модели Chrome: разрешение FullHD, ИК-рамка на 20 одновременных касаний, процессор Intel Celeron, встроенная аудиосистема 2х5 Вт, Жесткий диск: SSD 120 Гб.

Также в рамках сотрудничества для ТРЦ «Город Лефортово» был выполнен еще один проект, который включал установку светодиодных экранов с разрешением 1920x1080 российского производителя LEDsi во входной зоне парка в целях привлечения новых посетителей.

Среди особенностей решений LEDsi Smart Innovations: облачное управление контентом с помощью программного обеспечения ADmaster; четкое изображение (шаг пикселя P1-P10) и высокая яркость (1000-6500 кд/м2); высокая защита от влаги и пыли IP44; долгий срок службы до 100 тыс. часов; формат работы в режиме 24/7.

«Проект, реализованный специалистами ИЦ Телеком-Сервис для сети парков Joki Joya, позволит привлекать новых посетителей, а также повышать интерес и лояльность уже существующих клиентов за счет новейших российских технологий. Особенно важно, что интерактивные решения, установленные на территории парков, призваны не только развлекать, но и интеллектуально развивать основную группу наших посетителей — детей дошкольного и младшего школьного возраста — что делает данный проект социально значимым и отражает современные тренды индустрии детских развлечений, направленные на всестороннее развитие», — сказал генеральный директор сети парков Joki Joya Александр Марков.

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Сеть парков Joki Joya является представителем индустрии детских развлечений в России. Первый парк открылся в августе 2014 г. в Санкт-Петербурге. Сегодня сеть Joki Joya включает несколько десятков парков, которые расположены в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Твери. На территории каждого парка размещено более 30 аттракционов в игровой зоне, семейный ресторан с детским и взрослым меню, индивидуальные банкетные комнаты для проведения праздников. Площадь парков составляет от 2 тыс. до 7 тыс. кв.м.

«ИЦ Телеком-Сервис» — российский ИТ-интегратор, разработчик сетевых и телекоммуникационных решений с 1995 г. Специализируется на построении ИТ-инфраструктуры и инженерных систем офисов и ЦОД, мультимедийных комплексов и унифицированных бизнес коммуникаций, создании систем технической, сетевой и информационной безопасности. Наши клиенты —более 4 тыс. компаний из различных сфер деятельности: сеть отелей AZIMUT, BBDO Russia, L'Oréal Group, OZON, «Делимобиль», «Лаборатория Касперского», «Мираторг», «Первая Грузовая компания», Российская телевизионная и радиовещательная сеть, «Тинькофф Банк», «Теле2 Россия» и др.