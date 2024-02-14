Филиал ПАО «Россети» внедрил новый тренажер для подготовки персонала магистрального электросетевого комплекса Северо-Запада

Более 100 сотрудников Ленинградского предприятия филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада прошли обучение на новом тренажере, предназначенном для отработки действий оперативного персонала при срабатывании газовой защиты трансформаторов. Это собственная разработка компании. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Россети».

Тренажер позволяет готовить персонал в условиях, которые максимально приближены к реальным. Ранее аналогичное обучение можно было пройти только на действующем энергообъекте.

Отрабатываются действия при проведении анализа газа из реле. Это важнейший этап испытаний и первичной оценки состояния трансформатора при его отключении. На основе полученных данных принимаются решения о возможности ввода оборудования в работу или вывода в ремонт.

Благодаря новому тренажеру появилась возможность реализовать всю последовательность действий сотрудников, начиная с заполнения «газом» и срабатывания реле на предупредительную сигнализацию, а заканчивая подготовкой сосуда с отобранной пробой для транспортировки в лабораторию.