BIA Technologies выпустила мобильное приложение для продукта «БИА. УдобнаяСмена»

Эксперты ИТ-компании BIA Technologies продолжают развивать и совершенствовать инструмент для внутреннего подбора и быстрого вывода людей на рабочую смену. Учитывая запросы пользователей, было разработано специальное мобильное приложение для сотрудников «БИА. УдобнаяСмена».

Новый цифровой сервис обладает простым и понятным интерфейсом, в котором собраны основные функции: профиль сотрудника, персональный график смен, задания от руководителя и чат для оперативного общения. Об это CNews сообщили представители BIA Technologies.

Процесс подбора исполнителей полностью автоматизирован: бригадир создает задание с описанием работ, и оно сразу же отображается в мобильном приложении у сотрудников. Там он может принять или отклонить его. Во вкладке «график» работник видит свое расписание и может самостоятельно проставить выходной, отпуск или больничный – данная информация воспроизводится в интерфейсе у руководителя. Также начальнику смены не нужно делать скриншоты графика работ сотрудников и писать в мессенджерах – все автоматически отобразится в приложении.

«Мы всегда стараемся сделать наши продукты практичными и функциональными, модернизируя и дополняя их новыми полезными сервисами. Так появилась идея создания мобильного приложения для продукта «БИА. УдобнаяСмена». Полноценная синхронизация информации между руководителем и сотрудниками не только экономит время, но и открывает дополнительные возможности для пользователей», – отметил директор продуктового офиса BIA Technologies Дмитрий Владимиров.

Продукт «БИА. УдобнаяСмена» BIA Technologies представила осенью 2023 г. Данный инструмент подходит любым организациям, где наблюдается высокая взаимозаменяемость сотрудников и непостоянный объем работ. Сервис помогает распределять и оптимизировать нагрузку в пиковые сезоны, в 20 раз снижает трудозатраты на подбор сотрудников, на 24% уменьшает стоимость работ за счет выбора подходящих исполнителей с учетом их ставки, а также оказывает поддержку во время форс-мажорных ситуаций (увольнения или болезни работников, резкое увеличение объемов работ).

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BIA Technologies — интегратор, разработчик ИТ-продуктов и сервисов: входит в рейтинг топ-100 крупнейших ИТ-компаний России (CNews, 2023 г.). С 2014 г. компания реализует проекты цифровой трансформации транспортного сектора. Имеет собственный Центр экспертизы в области искусственного интеллекта и математической (комбинаторной) оптимизации бизнеса, предлагает клиентам решения с использованием инструментов имитационного моделирования, интегрированного планирования и BI.