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Sitronics Group получила сертификат надежности модульных ЦОДов уровня Tier III от Uptime Institute

Модульный ЦОД заводской готовности производства Sitronics Group прошел сертификацию в Uptime Institute, подтверждающую бесперебойность работы и наличие в дата-центре отказоустойчивой инфраструктуры. Sitronics Group cтал первым из российских производителей, имеющим международный сертификат Uptime Institute (TIER-Ready) на серию модульных ЦОД от 150 до 900 КВ ИТ-мощности.

Sitronics Group сертифицировала модульные центры обработки данных собственного производства в международном отраслевом центре Uptime Institute и получила сертификат, подтверждающий уровень надежности TIER III. Такой статус получают дата-центры, имеющие бескомпромиссный уровень резервирования систем электроснабжения и охлаждения для поддержки ИТ-инфраструктуры в рабочем режиме, а также 12-часовой уровень автономии для обеспечения бесперебойной работы сервисов 24/7 в том числе без перерыва на время плановых и неплановых работ по замене оборудования и компонентной базы.

«Получение сертификата уровня надежности от Uptime Institute – это абсолютно добровольная процедура, которая не регламентируется необходимостью и как-то законодательно. Однако наличие этого документа – общемировой знак качества, что очень важно как для нас, так и для наших клиентов, которые могут быть уверены в ЦОД от Sitronics Group», – сказал вице-президент по технике и эксплуатации Sitronics Group Алексей Морозов.

Uptime Institute – организация, классифицирующая дата-центры по уровню надежности и один из наиболее известных международных сертификационных институтов, разработавший отраслевые стандарты надежности ЦОДов, которые используются при проектировании, строительстве и эксплуатации тысяч объектов в более чем 114 странах мира.

Собственное производство модульных дата-центров Sitronics Group запустила в 2023 г. на площадке в Подмосковье. Такой ЦОД полностью собирается и испытывается на производстве, после чего может быть отправлен в любую точку страны – элементы конструкций разработаны с учетом удобной транспортировки и имеют форм-фактор стандартного 40-футового контейнера.

Компоненты инженерных систем ЦОДа взаимозаменяемы, Sitronics Group обеспечивает долю отечественной компонентной базы ЦОДа на уровне 70%. В модульных ЦОДах применяется разработанная инженерами Sitronics Group система косвенного адиабатического охлаждения, все применяемое программное обеспечение полностью российского производства.

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