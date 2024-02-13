CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Разработчики «Контура» оптимизировали сервис видеосвязи для виртуальных рабочих мест

ИТ-специалисты сделали это в числе первых в России. Решение позволяет удаленным сотрудникам российских компаний безопасно и качественно проводить онлайн-встречи. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Средства виртуализации рабочих мест (VDI) используют для организации работы удаленных сотрудников. Рабочее место запускается на удаленном сервере, и данные не передаются на личное устройство специалиста.

Решение востребовано в банках, ИТ-компаниях, промышленных предприятиях и других организациях, которые предъявляют особые требованиях к безопасности. VDI позволяет бизнесу защитить внутреннюю информацию от утечки и оптимизировать затраты на базовую инфраструктуру.

Разработчики сервиса видеосвязи «Контур.Толк» оптимизировали приложение для работы на VMware Horizon и Citrix Workspace. Это самые популярные решения для виртуализации рабочих мест среди российских компаний. Обновление позволило обеспечить бесперебойную работу приложения в виртуальной среде и минимизировать нагрузку на удаленный сервер.

При этом пользователь работает с сервисом, как привык: запускает приложение «Толка» и проводит онлайн-встречи. Видео и звук остаются качественными — как у остальных сотрудников, которые работают в офисе.

Вячеслав Бухарин, ведущий разработчик «Контур.Толка»: «Благодаря оптимизации медиатрафик передается более эффективно, что снимает нагрузку с виртуального рабочего стола и позволяет повысить качество видеоконференций. Обмен медиаданными происходит напрямую с устройством клиента, и сервер VDI не участвует в этом процессе».

Чтобы начать работать в «Толке» через VDI, достаточно один раз выполнить необходимые настройки. Решение уже используют удаленные сотрудники ведущих банков страны, строительных организаций, ИТ- и телеком-компаний.

***

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

Тайвань обвинил китайцев в обмане и краже технологий производства чипов

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Разработчик финансового ПО «Диасофт» провел IPO по верхней ценовой планке. Компания оценена в 47 миллиардов

Перезапуск СЭД как новый импульс развития

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще