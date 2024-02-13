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Облако Linx Cloud аттестовано на соответствие первому уровню защищенности УЗ-1 и К1 (ГИС)

Специалисты «Национального аттестационного центра» (НАЦ), входящего в ГК «Информзащита», провели аттестацию облачной платформы Linx Cloud на уровень защищенности УЗ-1 и К1. Аттестация подтвердила катастрофоустойчивость платформы Linx Cloud и обеспечение защиты обрабатываемых данных, что является необходимым условием для работы в ней государственных информационных систем (ГИС). Об этом CNews сообщили представители Linx.

Аттестация по УЗ-1 и К1 предполагает, что инфраструктура проверяемого ЦОД и облачной платформы отвечает всем требованиям ФСТЭК к размещению персональных данных (ПДн) вплоть до наивысшего уровня защищенности.

Важное значение имеет обеспечение провайдером контроля физического доступа к оборудованию, на котором обрабатываются ПДн, использование всех надлежащих сертифицированных средств защиты и автоматизации процессов безопасности, а также наличие выделенной профессиональной команды ИБ.

По результатам обследования инфраструктуры и изучения документации аттестационная комиссия подтвердила соответствие облака Linx Cloud всем необходимым критериям. Первый уровень защищенности персональных данных позволяет клиентам компании, в частности, аттестовывать собственные системы, расположенные в облаке.

Для госструктуры и бизнеса, работающего с госпроектами, ключевым фактором при миграции в облако является безопасность данных, особенно в момент перехода с иностранного на локальное ПО. Отечественные облачные решения должны сочетать привычные для пользователей гибкость и удобство с возможностью аттестации и развертывания ГИС любых классов защищенности.

«Члены аттестационной комиссии отметили профессиональную организацию защиты облачной платформы комплексом ИБ-сервисов, а также высокий уровень зрелости и автоматизации ИБ-процессов Linx Cloud. А выстроенные процессы инвентаризации и учета активов сыграли большую роль в сокращении сроков проведения работ», – сказал Дмитрий Пойгин, директор «Национального аттестационного центра».

«В процессе аттестации были проверены настройки средств защиты информации, наличие необходимых сертификатов соответствия, контрольные суммы дистрибутивов и установленных СЗИ, а также организационная документация. Несмотря на широкий спектр работ, проект был завершен в кратчайшие сроки. Прохождение аттестации по УЗ-1 и К1 позволит Linx Cloud предлагать облачные услуги компаниям с наивысшими требованиями к безопасности», – отметил Георгий Беляков, руководитель отдела информационной безопасности Linx Cloud.

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Linxпровайдер облачных решений и услуг ЦОД для бизнеса под брендами Linx Datacenter и Linx Cloud. Компания работает на ИТ-рынке с 2001 г. и входит в топ-10 российских провайдеров IaaS для Enterprise 2023 и топ-3 среди IaaS-провайдеров по привлекательности ценового предложения 2023 (по версии CNews). 

Облачная платформа Linx Cloud развернута на базе двух собственных ЦОД Linx Datacenter уровня TIER III в Москве и Санкт-Петербурге.

ООО «НАЦ» - специализированная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 2004 г., входит в группу компаний «Информзащита». Компания разрабатывает комплексные решения в области защиты информации для организаций любого уровня и осуществляет свою деятельность на основании лицензий ФСБ России и ФСТЭК России, является органом по аттестации, аккредитованным ФСТЭК России в системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации. ООО «НАЦ» сотрудничает с ведущими производителями средств защиты информации и проводит весь комплекс работ по созданию, внедрению и подтверждению соответствия систем защиты объектов информатизации.

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