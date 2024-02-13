«МегаФон» расширил зону LTE-покрытия в Красноярском крае

Более 15 тыс. сельчан впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» оператор развернул сеть четвертого поколения (4G/LTE) в более чем 30 районах Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В программу вошли населенные пункты, в которых проживают от 60 до 500 человек. Самый малочисленный из них – деревня Уяр Краснотуранского района, где проживает чуть более 60 сельчан. В основном, это коренные жители, которые занимаются подсобным хозяйством и огородом. Из социально значимых объектов в поселении только библиотека. Но теперь жителям деревни откроются новые возможности для образования, работы и проведения досуга.

Мобильный интернет четвертого поколения от «МегаФона» на максимальной скорости до 50 Мбит/с позволит работать удаленно, пользоваться образовательными платформами, цифровыми сервисами, в том числе и теми, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети. Станет проще получать государственные услуги, записываться на прием к врачу, оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями и решать другие бытовые вопросы. Абоненты «МегаФона» могут смотреть потоковое кино в высоком разрешении, слушать музыку онлайн, общаться в мессенджерах и социальных сетях, звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время.

«Совместно с региональным министерством цифрового развития мы рассматриваем различные варианты, чтобы обеспечить качественной сотовой связью малочисленные и труднодоступные поселения. Развитие инфраструктуры идет как за счет собственных технологических решений, так и в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, когда мы «включаемся» на базовых станциях других операторов», - сказал Андрей Ким, директор «МегаФона» в Красноярском крае.

Стабильное покрытие LTE-сети как на улице, так и в зданиях обеспечивают низкий и средний частотный диапазоны. Кроме того, они позволяют находиться онлайн большему количеству активных пользователей, увеличивают средние и максимальные скорости передачи данных для жителей края.

Также абонентам стали доступны голосовые звонки с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.