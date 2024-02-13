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Лизинговая компания Сибири перевела цифровые ресурсы в облако МТС

МТС сообщает о подключении одной из лизинговых компаний Сибирского федерального округа «Рафт Лизинг» к облачной платформе МТС. С сервисами провайдера CloudMTS компания обеспечила круглосуточный доступ к информации и вычислительным онлайн-сервисам из любой точки России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС предоставила «Рафт Лизингу» виртуальную инфраструктуру, услуги резервного копирования и хостинг «1C» в облаке #CloudMTS. Компания перенесла в облачную экосистему МТС CRM-системы, базы данных, и корпоративную почту, а также возможность воспользоваться услугами информационной безопасности из облака для того, чтобы обеспечить защиту от кибератак.

«Сервисы облачной экосистемы МТС помогают обрабатывать любую информацию и использовать ее для развития бизнеса. Мы фиксируем кратное увеличение интереса к облачным сервисам со стороны бизнеса Приангарья. Часть компаний региона снижают затраты на покупку «железа», кто-то переносит свою виртуальную инфраструктуру от западных провайдеров для обеспечения сохранности данных. Для крупных предприятий, таких, как наш партнер «Рафт Лизинг», работающие с базой «» и персональными данными, безопасность облачных вычислений — ключевая задача, поскольку кибератаки, выход из строя оборудования и несанкционированный доступ к данным могут привести и к финансовым потерям, и к авариям. Также благодаря переходу в наши облачные вычислительные мощности, наш партнер получил возможность значительно снизить издержки на закупку и обслуживание серверов и другого оборудования и при этом иметь защищенный доступ к документам в любой точке России, – сказал директор филиала МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Облачный провайдер CloudMTS предоставляет сервисы для обеспечения информационной безопасности, включая межсетевые экраны, защиту от DDoS-атак, услуги собственного Центра мониторинга информационной безопасности SOC МТС, защиту веб-приложений WAF Premium, антивирусную защиту виртуальных машин и другие востребованные облачные продукты и решения.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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