Контроллеры Consyst Electronics серии L52 получили поддержку протокола OPC UA

Специалисты «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») провели тестирование новой версии прошивки для процессоров серии L52 и модуля L52_2CP_ETH, в которой поддерживается протокол OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture). Интерфейс гарантирует надежность и безопасность связи между устройствами и системами в промышленных сетях.

OPC UA – один из самых распространенных стандартов обмена данными в сфере автоматизации производства и других отраслях. Сервер OPC UA возвращает метки времени, необходимые для синхронизации событий и точного определения момента получения или изменения информации. Протокол предоставляет мощные механизмы шифрования и аутентификации, что повышает безопасность передачи данных в промышленных сетях.

Благодаря стандарту OPC UA пользователи получат возможность интегрирования программируемых логических контроллеров Consyst Electronics как в существующие, так и в новые системы на предприятиях.

Сергей Калитка, директор технического дивизиона «Консист Констракшн», сказал: «Совместимость с OPC UA – важный шаг в развитии продуктов компании, который открывает перспективы для оптимизации и внедрения новых стандартов и протоколов на объектах автоматизации. Контроллеры серии L52 и модуль L52_2CP_ETH используются в различных отраслях, включая производство, энергетику и другие. Совместимость с технологией OPC UA значительно расширяет возможности этих устройств и делает их еще более востребованными для пользователей».