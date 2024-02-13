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Кировчане стали чаще путешествовать в Горный Сочи

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала данные туропотока в Горный Сочи в 2023 г. В среднем количество путешествий из Кировской области за год выросло на 7%, а общий турпоток по стране в горный кластер Сочи увеличился на 2,7%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно данным сервиса бронирования отелей МТС Travel чаще всего в Горный Сочи из Кировской области приезжали женщины в возрасте 35-44 года, впрочем, чуть меньше мужчин этой же возрастной категории. На втором месте - возрастная категория 25-34 г. Примерно каждый третий отдыхающий в горах во время поездки посещает еще и побережье Сочи. При этом продолжительность поездок увеличилась незначительно и составила 8,8 дня.

Специально для туристов МТС завершила масштабный этап развития инфраструктуры связи на территории горного кластера Сочи. В результате строительства и модернизации сетей максимальная скорость мобильного интернета на курортах Газпром, Красная поляна и Роза Хутор выросла на порядок. Территория покрытия увеличилась вполовину, 4G работает даже на высокогорных участках трасс на отметке 2400 метров. Всего за последние пять лет МТС вложила в развитие инфраструктуры связи в горах Сочи порядка одного 1 млрд руб.

«Развитие инфраструктуры связи – всегда приоритетная задача для любого региона. А для туристической локации, такой, как Сочи – вдвойне. Сегодня каждый приезжающий в Краснодарский край, в том числе и туристы из Кировской области, могут оценить качество и скорость связи МТС, благодаря проведенной масштабной модернизации сети», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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