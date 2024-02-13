IBS запускает услугу по поддержке low-code-платформ

Группа компаний IBS запускает услугу по поддержке low-code-платформ и уже заключила партнерские соглашения с крупнейшими российскими разработчиками таких решений. Об этом CNews сообщили представители IBS.

В 2023 г. популярность low-code-платформ на российском рынке существенно увеличилась. По данным компании Naumen, уже 70% российских компаний внедряют решения на основе данного метода. Два года назад этот показатель был равен только 24%.

Возросшая популярность решений на базе low-code связана с тем, что такие системы практически не требуют разработки и работают по принципу конструктора, с помощью которого можно автоматизировать необходимые бизнес-процессы благодаря уже готовым блокам программы. Такой подход позволяет существенно увеличить скорость внедрения, снизить затраты по сравнению с разработкой с нуля, вносить изменения в архитектуру ПО на любом этапе и др.

В услугу поддержки low-code-платформ от IBS входят устранение ошибок, обновление системы до актуальной версии, настройка бизнес-процессов, разработка и адаптация системы, тестирование, выполнение релиза изменений и т.д.

В число партнеров IBS уже входят такие вендоры, как BPM Soft, «Первая Форма», SimpleOne, Directum, ELMA365, Datareon.

«Специалисты группы компаний IBS обладают необходимой экспертизой и опытом работы с low-code-платформами, чтобы оказывать качественную поддержку компаниям как на этапе внедрения, так и на этапе эксплуатации систем. И мы уверены, что в ближайшее время рост спроса на решения low-code будет продолжаться», — сказал руководитель дирекции продаж IBS Василий Саутин.

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Компания IBS решает задачи в сфере стратегического развития и повышения операционной эффективности, оказывая услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления, управления данными, анализа и моделирования, разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, создания систем хранения и аутсорсинга обеспечивающих бизнес-процессов.