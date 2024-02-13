ГК Applite подтвердила совместимость DLP-системы «Стахановец» с операционной системой «Атлант»

В целях поддержки политики импортозамещения для обеспечения экономического и технологического суверенитета страны, ГК Applite, разработчик российской операционной системы «Атлант», и российские разработчики одноименной системы мониторинга персонала и защиты данных «Стахановец» подтвердили успешную совместимость продуктов. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец».

ГК Applite и «Стахановец» провели серию испытаний и подтвердили корректную работу операционной системы «Атлант», версия Alcyone, и программных комплексов «Стахановец 9» и «Стахановец 10». Тесты подтвердили, что обе системы функционируют корректно. По результатам апробации выпущен двусторонний сертификат совместимости.

ОС «Атлант» представляет собой программный комплекс с централизованной системой удаленного управления рабочими станциями. Операционная система входит в Реестр программного обеспечения Минцифры и востребована у компаний с территориально распределенной ИТ-инфраструктурой.

«Стахановец» — программный комплекс для защиты персональных и коммерческих данных с широким функционалом кадровой аналитики. Предназначен для информационной защиты бизнеса: выявления и предотвращения утечек информации (DLP), проведения расследований, включая оценку поведения сотрудников и анализатор рисков, и решения кадровых задач: сквозная аналитика продуктивности, профилирование персонала и снижение текучести. Продукт входит в реестр Минцифры РФ, имеет сертификат ФСТЭК IV уровня доверия. Среди заказчиков как государственные структуры, некоммерческие учреждения, небольшой частный бизнес, так и крупные отраслевые компании, например, более 15 компаний из списка Forbes Russia.

«Мы понимаем, что информационная безопасность для наших заказчиков, особенно для крупных предприятий, имеет большое значение. В современном цифровом мире, где данные являются одним из самых ценных активов, защита ИТ-инфраструктуры становится неотъемлемой частью успешного бизнеса. Сотрудничество с компанией «Стахановец» является важным шагом в усилении безопасности нашего продукта. Мы стремимся предоставить рынку решение, которое сочетает в себе гибкость и удобство в управлении ИТ-инфраструктурой, а также обеспечивает высокий уровень безопасности. Благодаря совместимости DLP-системы «Стахановец» с ОС «Атлант», мы можем предложить клиентам комплексное решение для защиты данных», — сказал коммерческий директор ГК Applite Дмитрий Елисеев.

«Мы видим, что доля российских OC планомерно растет, а в условиях перехода на отечественное ПО, рынку важна экосистема. Поэтому мы прилагаем усилия, чтобы обеспечить клиентов возможностью бесшовной продуктовой интеграции и регулярно увеличиваем количество совместимых отечественных решений, обеспечивая широкий выбор для российских заказчиков и партнеров. Подтвержденная совместимость с ОС «Атлант» — очередная ступень по расширению охвата отечественных платформ. Мы стремимся создать технологически независимое пространство возможностей», — сказал операционный директор «Стахановец» Александр Канатов.

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ГК Applite — разработчик ПО, специализирующийся на инновационных решениях для ускорения цифровизации бизнеса и повышения производительности IT-инфраструктуры. Портфельные продукты: операционная система «Атлант» и централизованная система управления программным обеспечением LayerPie входят в реестр отечественного ПО. Входит в ассоциацию АРПП «Отечественный софт», участник КРИТБИ, «Сколково», ФРИИ «Акселератор», Фонда содействия инновациям, НИОКР в области программного обеспечения.

«Стахановец» — российский разработчик одноименного программного комплекса для защиты коммерческих данных и кадровой аналитики. Запатентованное ПО «Стахановец» предназначено для выявления и предотвращения утечек информации (DLP), проведения расследований, включая оценку поведения сотрудников на рабочем месте и анализатор рисков, включая решение кадровых задач. Продукт представлен на ИТ-рынке России с 2009 г., входит в реестр отечественного ПО, сертификация ФСТЭК IV уровня доверия. Компания «Стахановец» разрабатывает решения более 15 лет, является аккредитованной ИТ-компанией от Минцифры. Официальный резидент «Сколково» с 2015 г., осуществляющий движение научно-технического прогресса, и лауреат гранта от Фонда содействия инновациям. Среди заказчиков более 15 компаний из списка Forbes Russia.