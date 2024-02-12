УЦСБ провел киберучения для сотрудников «Союзмультфильма»

Центр кибербезопасности УЦСБ поддержал проект киностудии мультипликационных фильмов по повышению грамотности в сфере информационной безопасности среди своих сотрудников. Комплекс тестирований методами социальной инженерии позволил на практике освоить и закрепить ключевые правила поведения, необходимые для обеспечения защищенности инфраструктуры «Союзмультфильма». Об этом CNews сообщили представители УЦСБ.

Продолжительное сотрудничество уральских ИБ-экспертов с крупнейшей анимационной студией страны перешло на новый этап. Центр кибербезопасности УЦСБ совместно со специалистами «Союзмультфильма» провел киберучения в реальных условиях. Имитация атак киберпреступников позволила оценить осведомленность непрофильных сотрудников студии в вопросах информационной безопасности.

В рамках проекта были проведены несколько видов тестирования с использованием методов социальной инженерии. Все проверки были выполнены дважды, с интервалом в месяц. Такой подход позволил подвести промежуточные итоги после первого этапа тестирования и последующего обучения, выработать корректирующие меры.

«Поддержка в обеспечении защиты информационных ресурсов студии с богатой историей — ответственная и важная задача. Совместная работа со специалистами по кибербезопасности «Союзмультфильма» и усложнение некоторых тестовых сценариев на втором этапе позволили достоверно оценить осведомленность сотрудников в вопросах ИБ и закрепить полученные знания и навыки на практике», — сказал Прохор Садков, руководитель направления «Анализ защищенности» УЦСБ.

Моделирование кибератак с использованием методов социальной инженерии — одно из самых востребованных направлений деятельности Центра кибербезопасности УЦСБ. Имитация действий злоумышленников помогает оценить привычное поведение сотрудников, исполнение существующих инструкций и регламентов, а также сформировать практические рекомендации по повышению уровня кибербезопасности в компании.

«По характеру своей деятельности специалистам «Союзмультфильма» приходится часто иметь дело с объектами авторского права, интеллектуальной собственностью, именно поэтому знание норм кибербезопасности для нас критически важно, — сказал руководитель отдела кибербезопасности «Союзмультфильм» Дмитрий Богданов, — практический, наглядный подход способствовал более глубокому уровню усвоения материала и запоминанию типичных кейсов».

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Центр кибербезопасности — объединение профильных компетенций Уральского центра систем безопасности (УЦСБ) по внедрению передовых практик и технологий для защиты критически важных систем от цифровых угроз.

«Союзмультфильм» — медиахолдинг, единственная в стране студия широкого спектра анимационных технологий. Занимается развитием сериальной продукции, работает над полнометражными и короткометражными проектами. Кроме того, в спектр актуальных задач входит адаптация отечественной анимации под иностранные рынки и создание развивающего контента для детей. Ежегодно производится порядка 2 тыс. минут анимации. Среди ресурсов студии — собственный телеканал, оффлайн-площадки, франшизы и лицензионное агентство.