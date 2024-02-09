«Сколково» и Подмосковье договорились о расширении партнерства в сфере НИОКР

Подмосковье и фонд «Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ») подписали соглашение, направленное на развитие научно-технического потенциала Московской области и работающих здесь компаний. Стороны будут сотрудничать, развивая платформу НИОКР-сервисов — инструмента, который обеспечивает быструю качественную связку и трансфер передовых технологий в реальный сектор экономики. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Со стороны Мининвеста соглашение подписала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Со стороны Фонда «Сколково» подпись в документе поставил вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор Юрий Сапрыкин.

«Мы понимаем, что модернизация производственного сектора зависит не только от возможностей самого предприятия и предлагаемых ему для реализации этих задач мер поддержки. Не менее важно обеспечить доступность необходимых технологических решений, чтобы их поиск и подбор не занимали много времени, заказчик мог оперативно связаться с разработчиком, уточнить все технические моменты и, получив профессиональное сопровождение на этапе заключения сделки, быстро приобрести нужное решение», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Платформа НИОКР-сервисов создана для компаний и позволяет им найти заказчиков и исполнителей технологических решений, НИОКР, реинжиниринга, прототипирования, испытаний, метрологии и биомедицине.

«На сегодняшний день отечественные технологии из академической и университетской среды могут удовлетворить растущую потребность бизнеса на НИОКР, однако для этого им необходим оперативный выход в реальный сектор экономики. Осуществить такого рода трансфер под силу только платформенным решениям, одно из которых и предлагает “Сколково”. Маркетплейс НИОКР-сервисов позволяет наладить быстрое и качественное сотрудничество между учеными, разработчиками и предпринимателями. Привлекая компетенции и научно-технический потенциал Московской области, мы сможем создать благоприятную среду для инноваций и экономического роста как в регионе, так и России в целом», — сказал вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

В числе услуг, представленных на платформе, ставшей своеобразным маркетплейсом для передовых решений, представлены, например, прототипирование и разработка, исследования в биомедицине, реверсный инжиниринг, научные исследования, метрология, проведение испытаний. Для заказчиков это удобный сервис по подбору решений, а для исполнителей — инструмент мониторинга запросов на их услуги и продукцию.

Пользователями платформы выступают заказчики и исполнители в лице промышленных организаций, технологических стартапов, вузов, НИИ и т.д. На платформе уже работают более 3,5 тыс. организаций, из них 147 вузов, 72 НИИ, 48 отделений РАН, более 490 предприятий крупного и среднего бизнеса. За время работы на платформе опубликовано уже более 3,5 тыс. запросов на услуги и разработки в технологическом секторе на общую сумму более 7 млрд руб.

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«Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ») — инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и многие другие. Сколковская экосистема — это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Научное сердце «Сколково» – университет «Сколтех». Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 января 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3,9 тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.