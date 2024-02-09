Количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России в 2023 году увеличилось на 21%

В 2023 г. количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России выросло на 21% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 52,62 тыс. Об этом говорится в исследовании юридической компании ЭБР и образовательной платформы Moscow Digital School, входящий в Ultimate Education. Данные получены из системы поиска и анализа судебной практики Caselook. Об этом CNews сообщили представители Moscow Digital School.

В 2023 г. в России было зарегистрировано 52,62 тыс. судебных споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности, что на 21% больше, чем годом ранее (43,608 тыс.). При этом в 2021 г. было всего 33,863 тыс. судебных дел. Таким образом, за два года рост составил 55%.

Более 80% всех судебных разбирательств в области интеллектуальной собственности в 2022 и 2023 гг. касались споров по защите исключительных прав. В 2023 г. количество таких споров составило 43,755 тыс., что на 21% больше, чем годом ранее (36,121 тыс.). Заметно выросли споры по защите авторских и смежных прав (на 67%), патентных прав (на 29%), споры по защите исключительных прав на товарные знаки (на 5%). При этом по делам, связанным с защитой исключительных прав на фирменные наименования судится стали реже, количество споров сократилось на 47%.

Как отмечают аналитики, увеличение количества дел по интеллектуальной собственности в 2022-2023 гг. может быть связано с некоторыми факторами. В частности, ростом количества цифрового контента, включая объекты авторского права и смежных прав, зарегистрированных товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности. Также в связи с уходом ряда западных правообладателей и цифровых сервисов существенный рост показывают отечественные игроки, которые защищают свои права для сохранения и перспективного увеличения рыночной доли. Так, например, только в 2022 г. «Союзмультфильм» подал более 5 тыс. исков о защите авторских прав на своих персонажей.

«Рост споров могло спровоцировать желание некоторых предпринимателей стать владельцами товарных знаков, сходных до степени смешения с товарными знаками зарубежных компаний, прекративших работу в России. И поскольку в регистрации таких товарных знаков Роспатент отказывал, предприниматели шли за обжалованием его решений в суд. Также выявлены споры, где конкурирующие поставщики пытались оспорить регистрацию товарных знаков "ушедших" компаний. Кроме того, увеличение количества споров в области авторских прав могло спровоцировать использование фонограмм зарубежных музыкальных исполнителей в общественных местах без заключения соглашений и уплаты соответствующего вознаграждения. Тенденция по увеличению споров в сфере интеллектуальной собственности будет сохраняться. Особенно может ожидаться всплеск судебных дел в 2025, когда закончится трехлетний период неиспользования товарных знаков, принадлежащих "ушедшим" зарубежным компаниям, дающий право заинтересованным лицам, досрочно прекратить их регистрацию в России», — сказал Александр Журавлев, управляющий партнер юридической компании ЭБР и сооснователь образовательной платформы Moscow Digital School.

Комментарии экспертного сообщества

Наталья Синицына, патентный поверенный России, управляющий партнер Magic legal: «Рост количества судебных процессов, связанных с интеллектуальной собственностью, обоснован множеством факторов, среди которых, прежде всего, следует отметить изменение положение на рынке отечественных и зарубежных брендов. Так многие иностранные компании после официального ухода стали проводить ребрендинги, регистрируя новые названия, но продолжая защищать свои прежние активы в России. На волне интереса к защите новых брендов особое значение приобрела тенденция к охране и защите нематериальных активов даже микро-бизнеса. В 2023 г. право подавать заявки на товарные знаки получили также физические лица. В 2022 и 2023 гг. заявители подали на регистрацию рекордное число заявок на товарные знаки — а Роспатент вошел в "Книгу рекордов России" за наибольшее число экспертиз на товарные знаки. Глобальную роль в повышении запроса на охрану и защиту интеллектуальной собственности также играет возрастающее влияние маркетплейсов: высокая конкуренция мотивирует продавцов защищать свои товары, включая споры, связанные с правами на товарные знаки и патенты, а также авторские права на произведения дизайна и фотографические произведения. Важно также отметить, что государство активно поддерживает креативные индустрии, они становятся важной частью экономики страны, а этот сектор базируется на результатах интеллектуальной деятельности. Поддержка, в том числе финансовая, мотивирует представителей креативных сфер вкладываться в охрану и защиту своих разработок, начиная от корректного оформления прав, заканчивая реализацией их эффективной защиты. Стоит отметить, что с каждым годом повышается уровень правовой грамотности населения – узнавая о своих правах и способах их реализации и защиты граждане и компании активно используют предоставленные законом возможности. Они учитывают чужой опыт, освещение судебных процессов в СМИ и социальных медиа, и полезные бесплатные обучающие или консультационные материалы, которые выпускают государственные органы».

Никита Данилов, генеральный директор Национальной федерации музыкальной индустрии, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School: «Рост количества споров объективен. С каждым годом увеличивается количество цифрового контента, включая объекты авторского права и смежных прав, зарегистрированных товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности. Также в связи с уходом ряда западных правообладателей и цифровых сервисов существенный рост показывают отечественные игроки, которые защищают свои права для сохранения и перспективного увеличения рыночной доли».

Анатолий Семенов, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School: «Произошло "импортозамещение" — споры иностранцев были вытеснены серийными исками по защите всяких персонажей, фотографий и игрушек в рознице и в Интернете, а недружественных иностранцев постепенно сменили дружественные китайцы, которые открыли для себя рынок России».

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