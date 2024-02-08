В «Безбумажном офисе F.Doc» компании могут верифицировать данные клиентов по фотографии паспорта

Теперь компании, которые оформляют электронные документы через сервис F.Doc, имеют возможность верифицировать данные клиентов — физических лиц по селфи и фотографии паспорта. Такой функционал востребован при заключении высокорисковых сделок, когда организации требуется дополнительное подтверждение персональной информации, предоставленной клиентом.

Верификация данных клиента по паспорту через F.Doc осуществляется следующим образом: сотрудник компании загружает в сервис документ для электронного подписания, указывает данные клиента и помечает, что подписанту необходимо их подтвердить. Клиент получает SMS со ссылкой на электронный документ. Однако доступ к нему ограничен до тех пор, пока клиент не пройдет процедуру верификации. Первым шагом клиент делает селфи и загружает его в сервис для проверки на спуфинг (от английского spoofing — подмена) с целью снижения рисков мошенничества. На втором этапе он делает снимок страницы паспорта, на которой указаны ФИО, и также загружает в F.Doc. В случае если данные паспорта с фотографии не совпадут с ФИО клиента, которые указала компания, сервис покажет это расхождение сотруднику организации и не даст клиенту подписать электронный документ, пока компания не подтвердит корректность данных.

Если клиент единожды уже прошел верификацию в сервисе при электронном оформлении документов с компанией, то «Безбумажный офис F.Doc» запомнит результат: в дальнейшем клиент сможет подписывать документы в электронном виде с организацией без дополнительного подтверждения данных. Новый функционал доступен компаниям в зависимости от используемого тарифа.

«Одной из приоритетных задач нашего сервиса является помощь компаниям в минимизации рисков при организации электронного документооборота с клиентами-физлицами. Верификация данных клиента по фотографии паспорта позволит организациям дополнительно проверять и подтверждать данные клиентов при сопровождении сделок, сопряженных с высокими финансовыми рисками, что будет актуально, к примеру, для сферы недвижимости и автобизнеса, — сказал директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc» Михаил Легченко. — Мы работаем над тем, чтобы использование F.Doc было комфортным как для компании, так и для ее клиентов. Пользовательский сценарий сервиса предполагает, что вашему клиенту для электронного подписания необходим смартфон и доступ к интернету, при этом не требуется скачивать дополнительные приложения или устанавливать какие-то программы себе на устройство».

«Безбумажный офис F.Doc» — это сервис, с помощью которого возможно оформление и подписание компаниями документов в электронном виде с клиентами — физическими лицами. F.Doc работает с разными сферами бизнеса: ретейл, автобизнес, недвижимость, туризм и другие.

F.Doc использует для подписания документов простую электронную подпись (ПЭП). Такая подпись имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны компании и клиенту. Сервис дает возможность компаниям подписывать договоры, акты, заявления, справки, заказ-наряды, гарантийные талоны и другие документы в электронном виде с клиентами-физлицами как в офисе организации, так и удаленно.