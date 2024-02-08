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МТС включила высокоскоростной мобильный интернет для жителей Жиганска

МТС запустила сеть 4G в отдаленном селе Жиганск Жиганского улуса, который расположен на расстоянии более тысячи километров от столицы Якутии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть LTE от МТС покрывает всю территорию села, где проживает около 3500 жителей. Доступ к быстрому мобильному интернету получили жилые массивы и социально значимые объекты села – центральная улусная больница, почтовый узел, библиотека, Дом культуры, пристань, аэропорт и др.

Современная инфраструктура связи предоставляет высокую скорость передачи данных, которая позволяет пользоваться цифровыми сервисами, в частности поталами государственных услуг, медицинских и образовательных учреждений. С помощью мобильного интернета жители Жиганска смогут смотреть в хорошем качестве видео по ведению сельского хозяйства, рыболовства и многое другое. Ранее селянам были доступны голосовые сервисы МТС.

«Несмотря на логистические сложности и суровые климатические условия, характерные для некоторых улусов Якутии, мы понимаем, как важно жителям отдаленных поселков иметь стабильную и качественную связь. На данный момент около 87% населения, проживающих в сельской местности, уже имеют доступ к высокоскоростному интернету МТС, и мы видим его востребованность. Уверен, жиганцы также оценят качество связи на нашей новой сети», — отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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