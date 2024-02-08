МТС ускорила мобильный интернет в 12 населенных пунктах Приморья

ПАО «МТС», цифровая экосистема, провела масштабную модернизацию сети мобильной связи в Приморском крае. В результате еще более 160 тыс. приморцев получили обновленные скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС модернизировала сеть в 12 населенных пунктах Приморского края. Среди них как города - Арсеньев, Спасск-Дальний, Лесозаводск, так и небольшие поселки - Кировский, Сибирцево, Анучино, Нововарваровка, Сысоевка. Для туристов МТС улучшила связь в популярных рекреационных местах Хасанского района – Зарубино, Андреевке, Витязе и Славянке.

Прокачать сеть удалось благодаря рефармингу – переводу частот, выделенных под поколение связи 2G и 3G на современный стандарт мобильной связи LTE (4G). Рефарминг позволил повысить скорость мобильного интернета до 40%, снизить нагрузку на сеть, обеспечить усиленное покрытие и возможность быстрого реагирования на изменения в потребностях пользователей. Увеличение зоны LTE-покрытия также расширило доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE. Она позволяет совершать голосовые звонки с «эффектом присутствия» собеседника и моментальным соединением.

«Потребление трафика в Приморском крае ежегодно растет в среднем 30%, так как абоненты регулярно используют мессенджеры, мобильные приложения, видеосервисы. Особенно активно растет нагрузка на сеть в популярных зонах отдыха и промышленных городах. Чтобы приморцам и гостям региона было комфортно, мы усилили LTE-сеть и добавили еще больше скорости нашим абонентам. Устойчивый высокоскоростной интернет позволит всегда быть на связи с близкими и с комфортом пользоваться цифровыми сервисами и умными гаджетами», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.