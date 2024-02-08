«Мегафон» разогнал мобильный интернет на севере Ставрополья

Более 6000 жителей Изобильненского округа распробовали мобильный интернет «Мегафона» на скорости до 40 Мбит/с. Благодаря дополнительному телеком-оборудованию, установленному в трех населенных пунктах края, скорость интернета увеличилась в них на 10%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Базовые станции появились в селе Новоизобильном, хуторе Передовом и станице Баклановской. Новые объекты инфраструктуры позволяют жителям в полной мере пользоваться всеми информационными сервисами, электронным документооборотом, а также скачивать музыку и фильмы за считанные минуты. В районе значительно улучшилось качество видео- и голосовой связи.

По данным аналитиков оператора, абоненты в районе ежемесячно скачивают более 600 ГБ информации. В среднем каждый из них разговаривает по телефону до семи часов. Зачастую клиенты используют технологию VoLTE, которая дает возможность во время общения параллельно пользоваться мобильным интернетом.

«Спрос на качественную связь и скоростной интернет, по сравнению с прошлым годом, вырос у ставропольских селян на 15%. Мы помогаем нашим абонентам оставаться на связи не только в больших городах, но и в маленьких населенных пунктах, в том числе, в отдаленных селах и аулах на востоке и юге края, на границах с другими регионами. За последний квартал прошлого года связисты установили телеком-оборудование в 15 муниципальных округах региона и в районе Кавказских Минеральных Вод», – сказал директор «Мегафона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

В 2024 г. сеть значительно улучшилась и в краевой столице. Скорость мобильного интернета даже на окраинах города выросла на 10%, максимальная скорость скачивания сейчас достигает 70 Мбит/с.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.