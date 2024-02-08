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Компания «УГМК-Телеком» обеспечила новый жилой квартал Верхней Пышмы интернетом и домофонией

Специалисты компании «УГМК-Телеком» обеспечили домофонной системой и доступом в интернет второй дом ЖК «Шишкин» в Верхней Пышме. Здание, которое готовится к сдаче в первом квартале 2024 г., состоит из 18 этажей и рассчитано на 180 квартир. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-Телеком».

Работы по установке слаботочных систем и систем связи выполняли сразу два подразделения компании – проектный центр «Системы связи, безопасности и автоматизации» и Блок телекоммуникаций.

«Сотрудники смонтировали домофонную систему с магнитоконтактным ключом, а также оборудовали зоны безопасности для маломобильных групп населения. В случае каких-либо затруднений или при возникновении чрезвычайной ситуации человек может воспользоваться блоком и позвать на помощь. Оборудованием оснастили гостевой холл, подвал, коридоры и лестничные клетки», – сказал руководитель группы проектов «УГМК-Телеком» Иван Салок.

Ранее компания устанавливала аналогичные зоны безопасности на крупных коммерческих объектах в Екатеринбурге. Теперь полученный ранее опыт масштабировали на жилые дома, выполнив работы с опережением графика.

Помимо установки домофонии и зон безопасности специалисты еще одного подразделения «УГМК-Телеком» – Блока телекоммуникаций – проложили горизонтальные линии связи до квартир, чтобы в будущем обеспечить возможность подключения жильцов к услугам связи, в частности к интернету и телевидению.

«Мы выполнили монтаж наружных сетей связи, то есть построили кабельную канализацию, проложили волоконно-оптический кабель и смонтировали в новом ЖК узлы связи. Кроме того, специалисты компании обеспечили подключение системы диспетчеризации лифтов к сети «Интернет», – сказал технический директор Блока телекоммуникаций «УГМК-Телеком» Дмитрий Овечкин.

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