iSpring будет готовить владельцев продуктов для EdTech

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, запускает обучение профессии Product-owner в EdTech. Таких специалистов, умеющих руководить запуском новых образовательных продуктов, сегодня на рынке не много. Они пользуются спросом, и компании готовы предлагать опытным кандидатам хорошие зарплаты. Так, по данным исследования сервиса «Яндекс Практикум» и команды Product Sense, зарплаты product-специалистов в 2022 г. выросли до 180-220 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Product-owner (владелец продукта) отвечает за ценность и практичность продуктов, пользующихся спросом и отвечающих бизнес-целям заказчика. Также он определяет цели и задачи проекта, выбирает команду разработчиков, контролирует качество продукта. Опытные продакты владеют сочетанием релевантных компетенций для развития бизнеса, могут «предсказывать» тренды, основываясь на аналитике данных, умеют находить баланс между требованиями заказчиков и пользователей.

Компания iSpring предлагает менеджерам по обучению, разработчикам курсов и начинающим продакт-менеджерам повысить свою квалификацию – систематизировать знания и навыки, попробовать себя в новой роли и нарастить недостающий опыт.

За 3,5 месяца обучения слушатели курса научатся собирать требования с заказчиков, выстраивать дорожную карту проекта, рассчитывать юнит-экономику и проводить продуктовые исследования. Также они узнают, как выстроить работу над образовательным проектом, чтобы сделать его качественным и запустить вовремя. Обучение строится на реальных кейсах с поддержкой опытных преподавателей, специалистов, коучей и стейкхолдеров сферы EdTech.

В практической части курса студенты создадут образовательный продукт на основе исследований и анализа целевой аудитории. Например, программу адаптации или повышения квалификации топ-менеджеров. Всем закончившим курс будет выдан сертификат о прохождении обучения.

Также специалисты «Академии iSpring» помогут слушателям составить сильное резюме, оформить портфолио, подготовиться к собеседованиям для успешного трудоустройства. Для студентов курса будет открыт доступ к платформе iSpring Professional, где они смогут найти заказчиков из компаний России и СНГ.

«Рынок решений для корпоративного образования претерпевает трансформацию последние несколько лет. Активно развиваются различные курсы, мобильные приложения, LMS-платформы, конструкторы тестов и курсов. Поэтому специалисты, готовые выпускать такие продукты, пользуются сегодня повышенным спросом. Они не только создают новые решения, но и управляют ими, продумывают контент и механики взаимодействия с пользователями. Запуск обучения по подготовке Product-owner в EdTech – это ответ на запросы рынка, которому требуются высококлассные продакты, умеющие работать в современных условиях. Обучение поможет специалистам разных направлений легко зайти в профессию, ускорит развитие их карьеры и сделает конкурентоспособными для работодателей», – сказала Татьяна Галкина, директор Академии iSpring.

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iSpring – разработчик программных продуктов для корпоративного обучения. Штаб-квартира компании находится в г. Йошкар-Ола, Россия. Более 20 лет iSpring помогает 59 тыс. клиентов из 172 стран эффективно решать задачи по онлайн-обучению. Среди клиентов компании – Sony, Metro, Bayer, Unilever, Siemens, Phillips, Сбербанк, «Раффайзен банк», МТС, «Мегафон», «Додо Пицца», «Лукойл», «Яндекс.Go» и др.