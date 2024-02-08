«Базальт СПО» и «ГМК "Норильский никель"» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения технологического суверенитета

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», и «ГМК "Норильский никель"» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО» и Лиана Ермишина, вице-президент по информационным технологиям ПАО «ГМК "Норильский никель"». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Среди приоритетов взаимодействия — виртуализация, автоматизация резервного копирования и восстановления данных, построение клиент-серверных систем для мобильных устройств, централизованного управления компьютерами и пользователями, прикладными сервисами.

Стороны также договорились сотрудничать в области разработки, внедрения и продвижения отечественных цифровых продуктов, создавать и развивать совместные решения по управлению корпоративной сетевой инфраструктурой, совместно разрабатывать ОС со встроенными средствами защиты информации, совершенствовать практический опыт применения российских решений.

«"Норникель" активно продолжает реализацию программы, по снижению зависимости от продукции производителей, покинувших рынок РФ. ИТ-инфраструктура — это фундамент, на котором базируется программа проектов компании по переходу на отечественные информационные системы. Проект по построению инфраструктурных решений на базе Linux значим для нас. На этапе оценки технологических возможностей рынка "Базальт СПО" демонстрирует высокий уровень зрелости своих решений. Подписание соглашения о сотрудничестве позволит нам более тесно взаимодействовать в дальнейшем при адаптации решений вендора под требования компании», — сказала Лиана Ермишина, вице-президент по информационным технологиям «Норникеля»

«Миграция масштабной цифровой инфраструктуры такого гиганта металлургии, как "Норильский никель", — сложная и вместе с тем интересная задача, и наша команда готова помочь в ее решении. Мы можем предоставить системы виртуализации и контейнеризации, технологии управления сетями, а главное — готовность обеспечивать совместимость с самым широким кругом ПО, необходимого предприятиям металлургической отрасли. Наши технологические партнеры также будут рады подключиться к реализации комплексных проектов по переходу корпорации на российское ПО», — сказал генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

Представитель «Базальт СПО» Андрей Храмков, старший специалист по продуктам компании, продемонстрировал технологии управления корпоративными сетями, не имеющие аналогов на отечественном рынке. Встроенные в ОС «Альт» групповые политики позволяют постепенно заменять Windows на операционные системы на ядре Linux, сохраняя контроль над сетью и управляя ею из единого центра.

Директор по работе с корпоративными заказчиками Сергей Перроте представил разработки компании, рассказал об эффективных инструментах обеспечения совместимости в ходе активной стадии импортозамещения на предприятиях, особенностях технической поддержки ОС «Альт» и обучения сотрудников заказчика.

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«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности; развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. Наличие собственной независимой инфраструктуры разработки обеспечивает развитие самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. Все разработчики «Базальт СПО» являются членами ALT Linux Team — международной команды разработчиков свободного программного обеспечения.