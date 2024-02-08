Архивные документы Дальнего Востока оцифруют на «ЭларСкан»

Два отечественных планетарных сканера «ЭларСкан» А2-600КС поставлены в Государственный архив Приморского края. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

В Государственном архиве Приморского края находятся на хранении более 1 млн архивных дел, среди которых документы советского и досоветского периодов, отражающие историю региона, его хозяйственного, экономического, культурного и социального развития. В архиве отмечают, что новое отечественное оборудование позволит ускорить процесс оцифровки ценных документов, а также повысит качество цифровых копий, в том числе, для более быстрого наполнения электронного читального зала.

Сканеры линейки «ЭларСкан» позволяют бережно оцифровывать в высоком разрешении даже ветхие и поврежденные временем оригиналы. Как одно из преимуществ современного отечественного оборудования, специалисты архива отмечают возможность сканирования как сшитых, так и расшитых документов различной сохранности и форматов.

Новое оборудование приобретено за счет средств краевого бюджета при поддержке Министерства культуры и архивного дела Приморского края.

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.