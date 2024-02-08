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AlterSoft WebPoint Server вошел в Единый реестр российского ПО

ГК АЛМИ рада сообщить о включении своего продукта — сервера совместной работы и управления контентом AlterSoft WebPoint Server - в Единый реестр отечественного ПО (запись № 21155 от 30.01.2024 на основании протокола №21пр от 18.01.2024). Продукт позволяет создавать интранет-портал организации, рабочие пространства, управлять внутренними бизнес-процессами, структурировать и организовывать работу в команде, а также предоставлять общий доступ к базе знаний. С его помощью можно эффективно взаимодействовать между собой из любой точки мира. Об этом CNews сообщили представители ГК АЛМИ.

Благодаря включению в реестр ПО AlterSoft WebPoint Server становится доступным для использования во всех государственных и коммерческих структурах. Решение соответствует всем необходимым критериям импортозамещения и может стать незаменимым цифровым помощником в деятельности любой организации.

Сейчас ГК АЛМИ продолжает активно развивать AlterSoft WebPoint Server и планирует поддерживать актуальность и удобство использования данного инструмента для своих клиентов.

«Создавая AlterSoft WebPoint Server, мы думали о том, что это не только еще один шаг в расширении экосистемы AlterSoft и развитии нашей компании, но, в-первую очередь, что это инструмент, который должен заменить «незаменимые» иностранные продукты. Благодаря широкому спектру ведущих инструментов повышения производительности продукт позволит российскому бизнесу, а также государственным организациям, продолжить работать без потери эффективности. Теперь компании смогут выстраивать бизнес-процессы имея полную уверенность в безопасности рабочего цифрового пространства. Мы рады, что наша разработка была включена в реестр отечественного ПО. Это подтверждает ее безопасность и соответствие требованиям импортозамещения», — сказал Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ.

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AlterSoft WebPoint Server — это сервер совместной работы и управления контентом, аналог Microsoft SharePoint. Продукт входит в экосистему продуктов ГК АЛМИ как универсальный инструмент доступа к общему контенту, управления общим контентом. Аналогично другим продуктам экосистемы позволяет редактировать документы благодаря интеграции с серверами AlterOffice. Имеет микросервисную архитектуру и может быть запущен на большинстве отечественных операционных систем, в том числе на ОС AlterOS.

Единый реестр российского программного обеспечения — это государственная информационная система, предназначенная для поддержки и стимулирования развития отечественного ИT-сектора, а также для обеспечения информационной безопасности в государственных и коммерческих организациях.

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