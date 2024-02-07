CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Ритейл Розница Техника
|

«Яндекс Маркет» представил свой бренд компьютерной техники Lunnen

«Яндекс Маркет» запустил собственный бренд компьютерной техники Lunnen — покупателям уже доступны две модели ноутбуков из линейки Ground. В будущем появится и другая техника, например, настольные компьютеры и планшеты. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркет».

Команда «Яндекса» разрабатывает дизайн устройств Lunnen, определяет их технические характеристики и тщательно выбирает комплектующие. Каждая модель проходит несколько этапов тестирования на фабриках производителей и в «Яндексе». Компания также планирует создавать собственное программное обеспечение для некоторых устройств Lunnen.

Ноутбуки Lunnen подходят как для работы и учебы, так и для развлечений. Младшая модель Ground 15 имеет диагональ экрана 15,6 дюйма, старшая Ground 16 — 16,1 дюйма. У обоих устройств металлический корпус и минималистичный дизайн. В Яндексе разработано несколько цветовых решений для корпусов ноутбуков — Silver Sea, Mid Gray, Indigo Sea, Light Gray. Заказать ноутбуки можно эксклюзивно на Маркете. Сейчас обе модели продаются со скидкой и стоят 42,49 тыс. руб. и 47,49 тыс. руб. соответственно. При оплате картой «Яндекс Пэй» действует дополнительная скидка по зеленой цене.

102600999766_15_silver_sea_01_700.jpg
«Яндекс Маркет» представил свой бренд компьютерной техники Lunnen

Устройства оснащены ярким дисплеем FullHD IPS, на нем удобно и работать, и смотреть кино. В ноутбуках установлены процессоры AMD Ryzen, которые быстро справляются с повседневными задачами. В Ground 15 установлен Ryzen 5 5500U с 6 ядрами и 12 потоками, в Ground 16 — Ryzen 7 5800U с 8 ядрами и 16 потоками. Обе модели имеют несколько разных портов для передачи данных, поэтому не придется носить с собой переходники. К ноутбуку можно одновременно подключить сразу все нужные устройства — например, мышку, сканер, принтер, внешний диск и телефон для зарядки.

«Мы запустили новый бренд, чтобы предложить людям широкий выбор компьютерной техники по доступным ценам. Товары Lunnen рассчитаны на массового покупателя и помогают решать повседневные задачи — от создания рабочей презентации до воспроизведения фильмов. Мы будем расширять ассортимент бренда ноутбуками, настольными компьютерами, планшетами, мониторами, проекторами, принтерами, другими устройствами и комплектующими», — сказала Мария Бриш, креативный директор собственных брендов «Маркета».

Ноутбуки работают на Windows 11, а для удобства покупателей на них уже предустановлены программы, например для работы с таблицами, презентациями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

В России создана спецкомпания для разработки ядра 5G на замену Ericsson, Nokia и Huawei

А был ли ITIL?

Слежка за гражданами на дорогах станет серьезнее и дороже. Власти Москвы вложат в нее 225 миллионов

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

Разработчик финансового ПО «Диасофт» привлечет на бирже 4 миллиарда

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще