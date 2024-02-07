«Яндекс Маркет» представил свой бренд компьютерной техники Lunnen

«Яндекс Маркет» запустил собственный бренд компьютерной техники Lunnen — покупателям уже доступны две модели ноутбуков из линейки Ground. В будущем появится и другая техника, например, настольные компьютеры и планшеты. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркет».

Команда «Яндекса» разрабатывает дизайн устройств Lunnen, определяет их технические характеристики и тщательно выбирает комплектующие. Каждая модель проходит несколько этапов тестирования на фабриках производителей и в «Яндексе». Компания также планирует создавать собственное программное обеспечение для некоторых устройств Lunnen.

Ноутбуки Lunnen подходят как для работы и учебы, так и для развлечений. Младшая модель Ground 15 имеет диагональ экрана 15,6 дюйма, старшая Ground 16 — 16,1 дюйма. У обоих устройств металлический корпус и минималистичный дизайн. В Яндексе разработано несколько цветовых решений для корпусов ноутбуков — Silver Sea, Mid Gray, Indigo Sea, Light Gray. Заказать ноутбуки можно эксклюзивно на Маркете. Сейчас обе модели продаются со скидкой и стоят 42,49 тыс. руб. и 47,49 тыс. руб. соответственно. При оплате картой «Яндекс Пэй» действует дополнительная скидка по зеленой цене.

Устройства оснащены ярким дисплеем FullHD IPS, на нем удобно и работать, и смотреть кино. В ноутбуках установлены процессоры AMD Ryzen, которые быстро справляются с повседневными задачами. В Ground 15 установлен Ryzen 5 5500U с 6 ядрами и 12 потоками, в Ground 16 — Ryzen 7 5800U с 8 ядрами и 16 потоками. Обе модели имеют несколько разных портов для передачи данных, поэтому не придется носить с собой переходники. К ноутбуку можно одновременно подключить сразу все нужные устройства — например, мышку, сканер, принтер, внешний диск и телефон для зарядки.

«Мы запустили новый бренд, чтобы предложить людям широкий выбор компьютерной техники по доступным ценам. Товары Lunnen рассчитаны на массового покупателя и помогают решать повседневные задачи — от создания рабочей презентации до воспроизведения фильмов. Мы будем расширять ассортимент бренда ноутбуками, настольными компьютерами, планшетами, мониторами, проекторами, принтерами, другими устройствами и комплектующими», — сказала Мария Бриш, креативный директор собственных брендов «Маркета».

Ноутбуки работают на Windows 11, а для удобства покупателей на них уже предустановлены программы, например для работы с таблицами, презентациями.