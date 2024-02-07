В двух микрорайонах Нефтеюганска расширили сеть 4G

У жителей микрорайонов 11Б и 11В в Нефтеюганске появилась возможность еще активнее пользоваться мобильным интернетом, осваивать новые цифровые сервисы и повышать комфорт в своих домах, оснащая их умными устройствами. Современная телеком-инфраструктура с поддержкой высокоскоростной сети четвертого поколения введена в эксплуатацию инженерами «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В ореоле проведенных работ средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 30%, а ее максимальные значения превышают 100 Мбит/с. В локациях с высокой концентрацией абонентов расширение инфраструктуры помогло снять часть нагрузки с уже существующих объектов связи. Специалисты оператора учли особенности планировки жилых комплексов, выверили направление сигнала, чтобы он был уверенным как на нижних, так и на верхних этажах зданий.

В развитом жилом квартале 11Б работают важные социальные объекты: школа-интернат, автовокзал и Политехнический колледж. В локации, где юные югорчане получают востребованные в регионе профессии, трафик 4G вырос на четверть за первый месяц работы оборудования.

В зоне покрытия нового объекта связи находятся и высотки нового ЖК «Западный», здесь инженеры оператора также фиксируют высокую потребность в скоростной передаче данных. Теперь новоселы могут оснастить квартиры умными устройствами, смотреть онлайн-трансляции и фильмы в хорошем качестве даже на экранах больших форматов. Улучшение связи оценили и сотрудники предприятий, работающие на территории крупной промышленной зоны «Пионерная», благодаря изменениям они могут ускорить рабочие коммуникации.

Три диапазона LTE – от низкого до высокочастотного – обеспечивают стабильный сигнал даже в часы пиковых нагрузок на сеть.

«Потребности в интернет-контенте и голосовой связи у югорских семей постоянно увеличиваются, как и число одновременно используемых в доме цифровых устройств. Отслеживая нагрузку на объектах связи, наши инженеры своевременно выявляют перегруженные локации и принимают решения о расширении сети четвертого поколения. В течение года кроме запуска новых базовых станций мы провели перенастройку частот на высокоскоростной стандарт LTE на более чем 250 площадках в городах и поселках Югры. Работы продолжатся и в 2024 г.», – сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах Дмитрий Мелихов.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.