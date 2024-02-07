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Столичный производитель разработал устройство для идентификации объектов на расстоянии до 15 метров

Столичная компания разработала и начала производить RFID-считыватели, которые идентифицируют объект на расстоянии до 15 метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В Москве работает более 60 предприятий в сфере микроэлектроники, на которых трудится свыше 20 тысяч сотрудников. В последние годы компании активно наращивают выпуск изделий собственной разработки. Так, одна из них начала производство RFID-считывателей, которые работают на большой дистанции. Подобный прибор уже установили в аэропорту «Пулково» для ускоренного проезда автомобилей и такси», — сказал Владислав Овчинский.

Устройство, разработанное компанией SAUK, располагается около шлагбаума и пропускает определенные автомобили в специальные «накопительные» площадки, которые находятся недалеко от выхода из аэропорта. В автомобили помещают специальные радиометки, которые и считывает устройство на расстоянии до 15 метров. Приборы также востребованы на складах и производствах для учета товаров, контроля доступа транспорта на закрытых территориях и парковках, а также в антикражных системах.

Отечественное оборудование импортозаместило западную продукцию благодаря качеству, надежности и локализации производства. Считыватели и метки известных зарубежных марок перестают поставляться в Россию, а компании, установившие их ранее, сталкиваются с отказом от технической поддержки со стороны западных компаний.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тыс. промышленных площадок, на которых трудятся 725 тыс. человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов. Для масштабирования и развития промышленных производств в 2022 г. был создан кластер фотоники и микроэлектроники, в который входит 57 ведущих компаний.

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