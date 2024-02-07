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Компания Netwell запускает новое направление «Инфраструктурные решения для ЦОД»

Netwell, российский дистрибьютор высокотехнологичного оборудования, открывает новое направление в работе — «Инфраструктурные решения для центров обработки данных». В продуктовый портфель компании вошли как производители, способные предложить комплексные решения по инженерной инфраструктуре, — C3 Solutions, Emilink, так и поставщики, специализирующиеся на определенных подсистемах, — RakTek, Hiden, RCNTEC, ONTEK, MOST. Об этом CNews сообщили представители Netwell.

Решение о запуске нового направления обусловлено несколькими факторами. В первую очередь, это потребность партнеров Netwell в комплексных решениях для ЦОД, включающих не только активное оборудование, но и инженерную инфраструктуру. Кроме того, в 2023 г. прирост стойко-мест в дата-центрах составил более 20%, что в два раза больше, чем в 2022 г. — благоприятное состояние рынка требует масштабирования работы. Таким образом, открывая новое направление «Инфраструктурные решения для ЦОД», Netwell выходит на стабильно растущий рынок и сможет в полной мере реализовать свои планы.

Выбирая поставщиков решений, Netwell прежде всего ориентируется на качество и уровень сервиса, так как надежность инженерных систем напрямую влияет на степень доступности сервисов ЦОД. Портфель дистрибьютора формируется таким образом, чтобы максимально закрыть потребности рынка по всем основным подсистемам для поддержания работы ЦОД: структурированная кабельная система, бесперебойное питание, кондиционирование, серверные и телеком-стойки, распределение питания, системы изоляции воздушных коридоров, мониторинг. При этом в каждой подсистеме инженерной инфраструктуры ЦОД Netwell остановил свой выбор на производителях, являющихся технологическими лидерами в своем сегменте оборудования.

«Мы нацелены на долгосрочное и конструктивное сотрудничество с новыми вендорами. Создание инженерной инфраструктуры ЦОД — это, в первую очередь, проектное сбалансированное решение с немалым сроком реализации и еще большим сроком последующей эксплуатации. Такие задачи требуют хорошего взаимопонимания между участниками проекта, и Netwell готов обеспечить такую синергию», — сказала Дарья Смирнова, руководитель направления «Инфраструктурные решения для ЦОД».

«Инженерная инфраструктура ЦОД — это еще одна сфера приложения наших знаний и опыта. И открывая для себя этот сегмент рынка, мы стремимся предоставить партнерам максимум наших компетенций и экспертный подход в комплексном построении сложных технических систем», — сказал Дмитрий Винокур, коммерческий директор компании Netwell.

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Netwell — российская компания, дистрибьютор высокотехнологичного оборудования и технологий ведущих компаний-производителей. Уже 20 лет в компании тщательно отбирают наиболее перспективных производителей и делают их продукцию доступной на рынке России. Все решения, которые предлагают в Netwell, являются технологическими лидерам в своих нишах. На сегодняшний день партнерство с Netwell выбрали более 400 крупнейших российских ИТ-компаний, многие из которых активно развивают бизнес в регионах России и за ее пределами, в странах ближнего зарубежья.

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