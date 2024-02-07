ИT-разработчик ORS представил новые доработки в системе ORS CRS

Разработчик гибких ИT-решений для авиации ORS расширил функционал системы ORS CRS — автоматизированной платформы для оформления, резервирования и продажи авиабилетов на регулярные, чартерные и лоукост рейсы. Доработки отражают долгосрочную стратегию компании на углубление кастомизации решений, автоматизацию процессов и упрощение пользовательского опыта. Об этом CNews сообщили представители ORS.

Функция «Франшиза»



Аренда бортов становится все более популярным явлением на российском авиационном рынке. С новой функцией «Франшиза» в ORS CRS, авиакомпании могут регистрировать и оформлять авиабилеты на арендованные борты также быстро, как и на стандартные рейсы, с учетом требований к отображению информации о фактическом владельце судна на всех этапах бронирования.

Функция «Отложенный обмен при вынужденной пересадке»



С новым функционалом агенты сохраняют возможность самостоятельно переоформлять билеты при вынужденных пересадках, учитывая пожелания пассажиров. Ранее данная возможность была только у авиакомпаний, что значительно повышало нагрузку на их колл-центры и снижало уровень клиентоориентированности. Авиакомпании смогут эффективно управлять изменениями, снижая операционную нагрузку за счет распределения задачи между собственными операторами и агентами.

Функция «Запрещенные рейсы для пересадок»

Функция позволяет операторам быстро определять доступные рейсы для вынужденных пересадок. Это нововведение значительно экономит время операторов, снижает вероятность ошибок и повышает общий уровень сервиса.

«Эти обновления отражают нашу приверженность предоставлять эффективные, надежные и удобные решения в области авиационных ИT. Мы уверены, что новые функции системы ORS CRS станут важным шагом в развитии сервиса авиакомпаний и улучшении опыта российских пассажиров», — сказал производственный директор ORS Андрей Миллер.

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ORS — российский разработчик гибких ИT-решений для авиации с многолетней экспертизой.