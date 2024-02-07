CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ЭТП «Торги223» при поддержке Фонда содействия инновациям разработала ПО для автоматизации закупок аптечных сетей

Электронная торговая площадка «Торги223» завершила проект по разработке программного обеспечения для коммерческих закупок в сфере фармацевтики «Торги223. Фарма». Проект был реализован в рамках грантового конкурса «Коммерциализация-Цифровые технологии» Фонда содействия инновациям с целью создания эффективного решения по автоматизации закупочного процесса в частном медицинском и фармацевтическом секторе. Об этом CNews сообщили представители ЭТП «Торги223».

ЭТП «Торги223» получила грант на доработку проекта в декабре 2022 г. На момент победы в конкурсе решение уже использовалось для автоматизации закупочных процедур государственных фармкомпаний в 10 регионах страны. В рамках проекта программное обеспечение «Торги223. Фарма» было адаптировано под требования и специфические задачи коммерческого сегмента фармацевтической отрасли.

Система осуществляет коммутацию со внутренними базами медучреждений, фармкомпаний и поставщиков, что позволяет отделам закупок быстро формировать списки необходимых товаров и создавать заявки на проведение закупок, а отделам продаж поставщиков – оперативно подгружать и корректировать прайс-листы.

Вся информация от участников торгов автоматически поступает на электронную площадку. Заявители могут следить за ходом закупок онлайн и получать товар по минимально возможной цене, а поставщики – предлагать более конкурентную цену в режиме реального времени.

«Опыт применения нашего программного продукта в государственных аптечных сетях показывает, что за счет снижения закупочной цены в торгах компания получает экономию 0,5-3,0% от объема всей номенклатуры, – сказала генеральный директор ЭТП «Торги223» Анастасия Жмурко. – За 2023 г. экономия составила более 120 млн руб. Теперь такая возможность доступна и для коммерческих предприятий. А, следовательно, в итоге выиграет и конечный потребитель. Кроме того, ПО позволяет сделать процесс поставок в сфере фармации более прозрачным, а конкуренцию на этом рынке – более открытой и честной».

Следующими шагами развития решения являются разработка системы аналитики на основе нейронной сети, создание интерактивной базы знаний со встроенным самообучаемым чат-ботом и разработка дополнений для автоматизации процессов на стороне поставщиков. Это сделает систему более эффективной и простой в использовании для всех участников закупок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Перезапуск СЭД как новый импульс развития

В России создана спецкомпания для разработки ядра 5G на замену Ericsson, Nokia и Huawei

Игорь Лейпи, Softline: Объем поставок российских операционных систем в ближайшие годы увеличится как минимум вдвое

Слежка за гражданами на дорогах станет серьезнее и дороже. Власти Москвы вложат в нее 225 миллионов

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

Разработчик финансового ПО «Диасофт» привлечет на бирже 4 миллиарда

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще