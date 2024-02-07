ЭТП «Торги223» при поддержке Фонда содействия инновациям разработала ПО для автоматизации закупок аптечных сетей

Электронная торговая площадка «Торги223» завершила проект по разработке программного обеспечения для коммерческих закупок в сфере фармацевтики «Торги223. Фарма». Проект был реализован в рамках грантового конкурса «Коммерциализация-Цифровые технологии» Фонда содействия инновациям с целью создания эффективного решения по автоматизации закупочного процесса в частном медицинском и фармацевтическом секторе. Об этом CNews сообщили представители ЭТП «Торги223».

ЭТП «Торги223» получила грант на доработку проекта в декабре 2022 г. На момент победы в конкурсе решение уже использовалось для автоматизации закупочных процедур государственных фармкомпаний в 10 регионах страны. В рамках проекта программное обеспечение «Торги223. Фарма» было адаптировано под требования и специфические задачи коммерческого сегмента фармацевтической отрасли.

Система осуществляет коммутацию со внутренними базами медучреждений, фармкомпаний и поставщиков, что позволяет отделам закупок быстро формировать списки необходимых товаров и создавать заявки на проведение закупок, а отделам продаж поставщиков – оперативно подгружать и корректировать прайс-листы.

Вся информация от участников торгов автоматически поступает на электронную площадку. Заявители могут следить за ходом закупок онлайн и получать товар по минимально возможной цене, а поставщики – предлагать более конкурентную цену в режиме реального времени.

«Опыт применения нашего программного продукта в государственных аптечных сетях показывает, что за счет снижения закупочной цены в торгах компания получает экономию 0,5-3,0% от объема всей номенклатуры, – сказала генеральный директор ЭТП «Торги223» Анастасия Жмурко. – За 2023 г. экономия составила более 120 млн руб. Теперь такая возможность доступна и для коммерческих предприятий. А, следовательно, в итоге выиграет и конечный потребитель. Кроме того, ПО позволяет сделать процесс поставок в сфере фармации более прозрачным, а конкуренцию на этом рынке – более открытой и честной».

Следующими шагами развития решения являются разработка системы аналитики на основе нейронной сети, создание интерактивной базы знаний со встроенным самообучаемым чат-ботом и разработка дополнений для автоматизации процессов на стороне поставщиков. Это сделает систему более эффективной и простой в использовании для всех участников закупок.