VS Robotics автоматизирует работу контакт-центра ГК ФСК для улучшения клиентского опыта

Группа компаний ФСК внедрила систему речевой аналитики от разработчика ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») в свой контакт-центр. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics.

Оценивая 100% диалогов с клиентами, речевая аналитика от VS Robotics позволяет повысить эффективность работы контакт-центра, усовершенствовать клиентский сервис и увеличить конверсию в сделку.

Менеджеры контакт-центра ГК ФСК взаимодействуют с клиентами как на входящей, так и исходящей линиях по вопросам продажи квартир, назначению встреч для отдела продаж. Система речевой аналитики позволит осуществлять контроль работы менеджеров, выявлять лучшие практики взаимодействия с клиентами, проблемные ситуации и точки роста для бизнеса. Кроме того, система предоставляет дополнительный контроль со стороны службы безопасности компании.

«Оптимизация клиентского обслуживания с помощью речевой аналитики и искусственного интеллекта – ключевой тренд, который обеспечивает понимание запросов клиентов и высокий уровень сервиса. Система речевой аналитики VS Robotics более быстро и качественно анализирует диалоги с клиентами, позволяя эффективно предвидеть постоянно меняющиеся их потребности», - сказала руководитель VS Robotics Евгения Уткина.

«Мы планомерно проводим работу по улучшению и внедрению сервисов, которые позволяют повышать лояльность наших клиентов к компании и продукту. Сервис речевой аналитики необходим нам для более тщательного изучения клиентского опыта, аналитики большого объема входящих звонков и более оперативной реакции на запросы наших покупателей», - отметила директор по продажам ГК ФСК Светлана Бирина.

VS Robоtics - разработчик ИТ-решений и продуктов, которые помогают бизнесу сокращать расходы на коммуникации с клиентами, повышают эффективность рабочих процессов и легко адаптируются под любые его направления. Решения от VS Robotics применяются в банковском секторе, телекоме, страховании, сфере взыскания, ретейле, медицине, ЖКХ и др. VS Robotics входит в топ-5 крупнейших игроков российского рынка ИИ-решений 2022 по версии CNews.

ГК ФСК — девелоперская компания, объекты которой представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях, а также в Краснодарском и Приморском крае. Основное направление деятельности — строительство жилья (комфорт- и бизнес-класса), коммерческой недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры. Выручка группы компаний за 2023 г., по предварительным данным, составила более 262 млрд руб.