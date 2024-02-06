«Ростелеком» внедряет коммуникационные решения в здравоохранении на Приполярном Урале

«Ростелеком» оснащает больницы Югры цифровым коммуникативным комплексом, объединенным в единую систему взаимодействия между пациентами и медицинским персоналом. Решение направлено на более оперативное оказание медицинской помощи пациентам. Более 200 кнопок вызова персонала, смонтированных в стационаре «Лангепасской городской больницы», интегрированы с защищенными IP-технологиями. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Система палатной сигнализации объединяет несколько корпусов, что помогает обеспечивать более качественный уход и наблюдение за пациентами больницы, а также повышает лояльность к медицинскому учреждению, способствует оптимизации труда медицинских работников и снижению нагрузки на них.

Александр Нохрин, главный врач «Лангепасской городской больницы»: «В нашем стационаре одновременно могут находиться до 200 пациентов, с которыми работают около 75 сотрудников круглосуточно. Некоторые больные не в состоянии самостоятельно передвигаться и нуждаются в постоянном присмотре и контроле. Проект по оперативному вызову медицинского персонала уже дает свои результаты, и мы видим, как в разы улучшилась коммуникация между медработниками и пациентами, что помогает сохранить их жизнь и здоровье».

Принцип работы коммуникативного комплекса максимально прост: когда больному нужна помощь, он, не вставая с кровати, нажимает кнопку вызова, аудио- и световой сигнал с которой передается на телефон медицинского работника. При этом отображается номер палаты и спального места. Подобные проекты уже стали надежным помощником не только для пациентов, но для медсестер и врачей. Комплексное решение можно масштабировать, что упрощает его реализацию для всех больниц на территории Югры.

Александра Исхизова, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Растущие запросы у населения к медицинским учреждениям требуют технологичных и современных решений, которые затрагивают все процессы, начиная с общего управления системой здравоохранения и заканчивая практической деятельностью врачей. Мы ежедневно внедряем цифровые продукты для медицинской отрасли: от создания информационных систем и платформ до оснащения интеллектуальным видеонаблюдением, умными экранами и прочими новыми технологиями, включая возможность объединения существующих систем в одну. Цифровизация здравоохранения в целом позволяет качественно трансформировать медицину и повысить ее эффективность за счет оптимизации и автоматизации систем, а также организации четкой работы всех ее звеньев как в государственном, так и частном сегментах. И, конечно, не стоит забывать, что цифровые инновации сегодня — это серьезный шаг не только на пути к улучшению качества жизни населения, но и к реализация глобальной задачи государства в рамках национальных проектов России».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink с 11,5 млн подписчиков.