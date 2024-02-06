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Ноу-хау: перевод расчета заработной платы с иностранного ПО на «1С:ЗУП» за 2 месяца

Специалисты внедренческого центра «Раздолье» разработали методику быстрого запуска системы «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1. КОРП». Об этом CNews сообщили представители «Раздолье».

Методика позволяет оперативно загрузить информацию в «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1. КОРП» («1С:ЗУП») и с минимальными усилиями запустить систему в случае, если у предприятия есть возможность выгрузить данные в промежуточный xls-файл по определенным требованиям. Если иностранное ПО позволяет подключиться к нему, то специалисты могут перенести данные напрямую из старой зарплатной системы автоматизации в новую «1С:ЗУП».

«В период СВО многие организации отказываются от иностранного ПО и к интеграторам периодически поступают запросы перевода на отечественное ПО «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1. КОРП», — сказал руководитель проектов ВЦ «Раздолье» Айрат Файзрахманов. — Обычно не существует типовых правил переноса данных, которые позволяют одномоментно перенести всю информацию из иностранного ПО в «1С:ЗУП». Скажу больше, есть проблема с тем, что выгрузить из некоторых систем данные в xls в нужных формах невозможно и требуется индивидуальный подход. В нашей практике были случаи, когда предприятие, могло выгрузить только один word-документ на одного человека [это были данные о среднем заработке]. Для решения проблемы был разработан механизм, который открывал word-файл по каждому сотруднику и считывал все возможные поля, и на выходе мы получили полноценные данные для расчета среднего заработка».

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ВЦ «Раздолье» — «1С:Центр ERP», партнер фирмы «» по автоматизации промышленных предприятий.

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