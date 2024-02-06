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Merlion — официальный дистрибьютор OpenYard

Компании Merlion и «Центр Открытых Разработок», российский производитель серверного оборудования под брендом OpenYard, подписали дистрибьюторское соглашение. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Merlion пополнил свой портфель ИТ-решений следующими продуктами вендора:

Классические стоечные 19'' Enterprise серверы. Это базовая линейка серверов широкого спектра задач и приложений для больших организаций, она отличается высокой производительностью, надежностью и гибкостью конфигурации в платформах. Линейка представлена двумя устройствами: 1u модель RS101 и 2u модель RS201. Обе доступны как в версии, внесённой в реестр МПТ, так и альтернативных исполнениях.

21'' серверы OCP*. Оптимальные решения для высокопроизводительных ЦОДов, помогают оптимизировать затраты и снижают зависимость от зарубежных вендоров. Линейка представлена вычислительным узлом HN201 на процессорах последних поколений архитектуры X86. Устройство также доступно в версии, внесённой в реестр МПТ, и в альтернативном исполнении.

Серверное оборудование OpenYard выпускается на собственной производственной площадке полного цикла, расположенной в Рязанской области, что соответствует статусу отечественного продукта. Оборудование совместимо с системами и программами разного типа.

Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion, отмечает: «"Центр Открытых Разработок” — производитель уже с определенной — более чем 10-летней — историей работы на российском ИТ-рынке. У компании — большая производственная площадка и высокого качества уровень сборки продукции. Недавно вышедший бренд серверов OpenYard, я уверен, быстро обретёт положительную репутацию среди заказчиков. В сотрудничестве с вендором мы будем предлагать нашим партнерам-системным интеграторам комплексные решения для разных сегментов и задач любого масштаба, а также поддерживать их на всех этапах настройки и введения в эксплуатацию серверного оборудования OpenYard».

Алексей Панков, руководитель направления продаж OpenYard: «Подписание дистрибьюторского соглашения с Merlion — один из важнейших шагов в развитии партнёрской сети OpenYard. Как компания, мы считаем, что фундамент успеха — не останавливаться на достигнутом и быть открытыми. Мы рады, что наш новый партнёр полностью разделяет эти принципы. Уверен, они станут основой успешного и плодотворного сотрудничества. В кооперации с Merlion мы планируем ряд обучающих активностей, которые позволят оценить преимущества нашего оборудования при использовании в проектах любой степени сложности».

* Open Compute Project (OCP) — это стандарт производства элементов вычислительной инфраструктуры современного центра обработки данных. Конструкторская документация решений OCP открыта и доступна для свободного использования. Оборудование OCP без проблем встраивается в текущий ИТ-ландшафт компании. Стандартизация вычислительного оборудования упрощает его обслуживание и снижает расходы на управление ИТ-инфраструктурой.

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