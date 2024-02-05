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Система «Яга» «Ростелекома» включена в реестр отечественного ПО

«Ростелеком» включил в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России собственную разработку — систему «Яга». Эта платформа позволяет управлять проектами и задачами, а также организовывать коммуникацию и совместную работу команд с помощью модуля «Статьи».

«Яга» обеспечивает полный жизненный цикл создания ИТ-продуктов от идеи до выхода на рынок. Система позволяет ИТ-командам эффективно планировать задачи, отслеживать их выполнение, проводить тестирование и контролировать прогресс проекта в режиме реального времени. Благодаря встроенному модулю «Статьи» пользователи могут создавать контент по проекту и делиться знаниями, документацией и инструкциями, что существенно упрощает командную работу.

Одной из ключевых особенностей «Яги» является ее универсальность, она может быть использована как ИТ-командами, так и бизнес-подразделениями, владельцами продуктов, руководителями проектов в различных областях. Решение полностью закрывает потребности «Ростелекома» в автоматизации управления проектами при создании новых ИТ-продуктов и работы над существующими.

«Использование отечественного софта в процессах жизненного цикла создания цифровых сервисов и платформ имеет стратегическое значение для "Ростелекома". Мы гордимся нашим вкладом в развитие отечественной ИТ-отрасли и считаем, что "Яга" — важный шаг в направлении импортозамещения на российском ИТ-рынке, — сказал вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов. — Наш продукт открывает новые возможности для ИТ-команд и бизнес-подразделений компаний, обеспечивая эффективное управление проектами и задачами, улучшенную коммуникацию и совместную работу. "Яга" помогает пользователям создавать новые продукты, предоставляя все необходимые инструменты на одной удобной платформе».

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