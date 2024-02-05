«Ростелеком» провел цифровую трансформацию крупной федеральной сети аптек

Компания «Ростелеком» в Пермском крае модернизировала инфраструктуру крупного холдинга «Пермфармация». В рамках проекта по внедрению ИТ-технологий телеком-провайдер оснастил более 50 аптек Прикамья интернетом, IP-телефонией и видеонаблюдением. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сервисы позволили сотрудникам крупной аптечной сети проводить онлайн-платежи, получать быстрый доступ к любой информации о фармацевтических препаратах, оперативно взаимодействовать с клиентами и друг другом. С помощью ИТ-решений провизоры могут контролировать поступление и перемещение товаров от поставщиков и внутри филиальной сети, вести учет банковских, кассовых операций и автоматически формировать заказы. Переход на цифровую телефонию позволяет удерживать и перехватывать вызовы, записывать разговоры, а также определять и переадресовывать номера нужному специалисту. Камеры видеонаблюдения, установленные при в ходе в аптеку и рядом с кассой, помогают провизорам и посетителям чувствовать себя в безопасности в течении всего рабочего дня.

Анжелика Князева, директор ООО «Аптеки «Будь здоров»: «Акционерное общество “Пермфармация” — это возможность найти любое, даже самое редкое лекарственное средство по доступной цене. У нас большое количество филиалов и широкий ассортимент для эффективного лечения и поддержания здоровья. Однако для максимального удобства мы предоставляем еще и интернет-сервис. Клиент может купить лекарство не выходя из дома. Для эффективного взаимодействия межу фармацевтом и покупателем нам необходима качественная связь. Компания "Ростелеком" обладает развернутой телекоммуникационной инфраструктурой, защищенными каналами связи и оперативностью, поэтому мы выбрали именно этого ИТ-партнера».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Наша задача – помогать организациям быстро адаптироваться к разным ситуациям и иметь возможность использовать перспективные технологии в усовершенствовании бизнеса. При этом компаниям важно сохранить высокий уровень клиентского обслуживания. Лояльность формируется в том числе за счет качественной и надежной связи, большого выбора сервисов для коммуникаций и круглосуточной поддержке по телефону. Мультиканальный чат, интеграция телефонии с отраслевыми бизнес-приложениями, сервисы на основе искусственного интеллекта – все это, наряду с традиционными ИТ-решениями и услугами, мы готовы предложить предприятиям региона».

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,2 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов.