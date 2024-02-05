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Росбанк выпустил премиальные платежные стикеры Mir Supreme

Клиенты «Росбанк Премиум» теперь могут расплачиваться за покупки одним касанием телефона — через платежный стикер. Этот сервис — альтернатива привычной бесконтактной оплате, которая сегодня не всегда доступна. Выглядит он как небольшая наклейка на телефон в виде банковской карты, в нее встроен чип, привязанный к счету. Об этом CNews сообщили представители Росбанка.

Оформление и доставка стикера — абсолютно бесплатны, он выпускается дополнительно к премиальной карте Mir Supreme. Для пакета услуг «Премиальный» также бесплатно и обслуживание стикера. С его помощью можно не только быстро и удобно оплачивать покупки или снимать наличные в банкоматах с бесконтактным обслуживанием, но и зарабатывать до 30% кешбэка и 16% годовых на остаток по накопительному счету #Акционный.

Росбанк обслуживает порядка 1,8 млн активных розничных клиентов, 88 тыс. активных клиентов малого бизнеса и более 13 тысяч активных клиентов корпоративного бизнеса в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает порядка 178 отделений и более 26,4 тыс. банкоматов, включая банкоматы партнерской сети. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций. Банк имеет наивысшие кредитные рейтинги национальных рейтинговых агентств (АКРА, ААА (RU), «Эксперт РА», ruААА).

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