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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оптимизирует бизнес-процессы с помощью новой ERP-системы

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Концерн Гудвин» завершил работу по внедрению новой ERP-системы. Проект реализовывался на протяжении всего 2023 г., затраты на него превысили 3,5 млн руб. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

ERP-система – программное обеспечение, которое помогает управлять бизнесом, поддерживая автоматизацию и процессы в таких сферах, как финансы, управление персоналом, производство, логистические цепочки, услуги, закупки и др.

«В прошлом году резидент ОЭЗ реализовал свыше двух тысяч единиц базового и абонентского оборудования для промышленных предприятий из девяти регионов России. Компания активно инвестирует в собственное развитие: за время деятельности в качестве резидента объем ее вложений превысил 110 млн руб. Она уделяет большое внимание автоматизации работы: так, новая система, которая была внедрена в прошлом году, позволяет оптимизировать работу компании, сконцентрировав ключевые бизнес-процессы в едином информационном пространстве», – сказал Владислав Овчинский.

Затраты на внедрение новой ERP-системы составили более 3,5 млн руб., из них больше половины – по программе «Цифровизация – Цифровые Технологии» Фонда содействия инновациям. Функционал системы управления предприятием позволяет согласовывать работу служб компании при построении и исполнении планов продаж, производства и закупок, оперативно, гибко и на всех уровнях управлять бизнес-процессами предприятия, получать прозрачные и достоверные данные о деятельности компании.

«Компания является российским разработчиком и производителем беспроводных систем связи и передачи данных, она получила статус резидента ОЭЗ Москвы в 2019 г. Сегодня на предприятии организовано 78 высокотехнологичных рабочих мест. За три квартала 2023 г. его выручка выросла более чем на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., достигнув 173 млн руб.», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Всего за время работы в особой экономической зоне Москвы в качестве резидента компания получила выручку на сумму, превышающую 1,35 млрд руб.

«В процессе интеграции системы, которая была адаптирована специально под особенности нашей компании, удалось не только полностью автоматизировать бизнес-процессы, но и организовать цифровое взаимодействие служб и подразделений, снизить операционные и административные расходы. Сегодня более 50% рабочих мест на предприятии подключено к системе. В 2024 г. ожидаем дальнейшего роста объемов выпуска продукции и рассчитываем, что работа в новой ERP-системе позволит сделать производственные процессы еще более совершенным, а значит, мы сможем стать лучше для наших клиентов», – отметил генеральный директор компании Николай Корнев.

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Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий. До 2028 г. установлена ставка налога на прибыль для них всего 2%. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров.

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