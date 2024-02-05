Axoft представляет российскую UC-платформу РТУ от САТЕЛ

Axoft подписал дистрибуторский договор с компанией САТЕЛ, разработчиком решений в сфере корпоративных коммуникаций. Флагманский продукт вендора — российский телефонный узел (РТУ) — платформа унифицированных коммуникаций операторского класса надежности, инсталлированная база которой составляет 1,5 млн абонентов. Решение входит в Единый реестр российского ПО, позволяет построить высоконагруженные распределённые сети федерального масштаба. Об этом CNews сообщили представители Axoft .

Российская ИТ-компания САТЕЛ работает на рынке с 1995 г., специализируется на разработке кастомного программного обеспечения и платформенных решений в сфере корпоративных коммуникаций.

UC-платформа РТУ — многокомпонентное решение для построения распределенных и локальных сетей унифицированных коммуникаций. Решает ряд актуальных задач – как технологических, так и корпоративных, обеспечивая при этом высокое качество связи, необходимый функционал, защиту внутренних и внешних данных. Дополнительно реализованы модуль голосовых роботов и чат-ботов с ИИ, мобильное приложение, платформа для проведения онлайн-мероприятий, а также собственный мессенджер для различных видов онлайн-коммуникаций. Платформа соответствует требованиям безопасности для нивелирования рисков и сетевых угроз. Решение РТУ предназначено для крупных компаний с распределенной филиальной сетью.

Партнеры Axoft усилят портфель зрелым полнофункциональным решением, соответствующим задачам импортозамещения и цифровизации предприятий. САТЕЛ сможет расширить партнерскую сеть, охватить большее число региональных заказчиков. Axoft сконцентрируется на работе с региональными партнерами по направлению, проведении совместных с вендором мероприятий.

«Внедрение нашей платформы унифицированных коммуникаций РТУ обеспечивает использование всех ключевых преимуществ современной связи, в том числе для географически распределенных офисов. Помимо того, что решение было разработано на основе отечественных технологий, РТУ обладает рядом и других важных преимуществ: поддержка существующего парка оборудования сторонних производителей, а также возможность подключения любых абонентов – всё это помогает минимизировать производственные затраты, в том числе благодаря снижению расходов на оборудование», — сказал Роман Романов, руководитель центра программных разработок САТЕЛ.

UC-платформа РТУ реализуется как ПО или в составе программно-аппаратного комплекса. Решение включает опорно-транзитную АТС, платформу ВАТС, распределенную и локальную УПАТС с реализацией СОРМ; поддерживает стандартные протоколы, виртуализацию или работу на любых х86 серверах. РТУ обладает широким набором ДВО и параметров маршрутизации, что позволяет строить телефонные сети с наиболее гибкой функциональностью. Модульная структура продукта позволяет наращивать производительность системы по мере увеличения нагрузки.