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Администраторы, консультанты, экскурсоводы: каких сервисных роботов выпустили в Москве в 2023 году

Московская компания «Фора Роботикс» в 2023 г. изготовила новых сервисных роботов для оптимизации рутинных рабочих процессов. Решения предприятия на 80% состоят из отечественных комплектующих. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Дарья Степанова.

«Москва, как центр отечественной индустрии, делает ставку на развитие инновационных производств, выпускающих высокотехнологичную продукцию и решения. Предприятия изготавливают оборудование для промышленного интернета вещей, сложную продукцию с искусственным интеллектом, роботизированные системы и многое другое. Например, в городе действует компания, которая с 2017 г. выпускает сервисных роботов антропоморфного типа с искусственным интеллектом. Машины на 80% состоят из отечественных комплектующих, умеют распознавать голоса и лица, поддерживать разговор, жестикулировать, выступая в роли администратора, консультанта, экскурсовода, промоутера и многих других. В прошлом году предприятие изготовило семь роботов для социально-значимых учреждений и предприятий страны», – отметила Дарья Степанова.

В 2023 г. сразу два робота были поставлены в Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича для проведения научно-исследовательских работ. Другая машина была установлена в информационно-выставочном пространстве «Безопасность на дороге» ОГИБДД УМВД России по городу Череповец, где для школьников проводят интерактивно-познавательные мероприятия по пропаганде безопасного поведения на дорогах. Робот покрашен в цвета форменного костюма сотрудника ДПС ГИБДД, обучен жестам регулировщика и умеет проводить викторины на знание ПДД. Еще одно устройство сегодня выполняет функции консультанта в подмосковной поликлинике.

«Роботы изготавливаются для конкретных заказчиков, под определенные запросы и задачи. 3 февраля мы отмечаем семилетие компании и планируем выйти на новый уровень – наращивать производство, число заказов и новых проектов. Сегодня мы отмечаем возрастающий интерес бизнеса к робототехнике и видим большие перспективы интеграции роботов-помощников на предприятиях, в медицинских и образовательных учреждениях и культурных организациях. В планах на 2024 г. – выпустить не менее 15 новых устройств», – сказал генеральный директор компании Александр Кузнецов.

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