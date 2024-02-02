В самом большом городе на Ямале прибавили скоростей 4G-интернету

Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование с поддержкой сети 4G в Новом Уренгое. Это самый крупный по численности населения город в Ямало-Ненецком автономном округе. Более 20 тыс. жителей микрорайонов Мирный и Советский уже оценили высокие скорости мобильного интернета и качественную голосовую связь по технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным технической службы «МегаФона», после проведенных работ в двух микрорайонах скорость передачи данных выросла более чем на 40%.

Территории, где запустили новое оборудование, расположены в северной части Нового Уренгоя. Здесь находятся не только развитые жилые кварталы, но и центры деловой жизни города, площадь Памяти, где проходят массовые мероприятия. Телеком-услуги в лучшем качестве теперь доступны северянам и на социальных объектах – в школах, детских садах, медицинских учреждениях, а также в торговом центре «Планета» и в здании администрации города.

Новая телеком-инфраструктура позволила значительно сократить нагрузку на сеть в условиях плотной городской застройки и высокой концентрации абонентов. Специалисты «МегаФона» задействовали среднечастотный и высокочастотный диапазоны LTE, они наиболее эффективны для обеспечения связью городских локаций и гарантируют отличные скорости 4G даже при высоких нагрузках на сети.

За первый месяц в зоне покрытия нового оборудования на связь выходили не только жители Ямала, но и гости «города газовиков» из 70 российских регионов. Кроме самих ново-уренгойцев наиболее активно сетью 4G пользовались приезжие из Башкирии и Югры, Москвы, Московской и Тюменской областей. Вместе они потратили на телефонные разговоры более 5,5 тыс. часов и прокачали более 22 тыс. ГБ данных. Этого объема трафика хватит чтобы посмотреть более 15 тыс. фильмов в высоком качестве или пройти более 70 тыс. онлайн-курсов, а также отправить друзьям более 9 млн фото с северным сиянием.

«Мы планомерно прокачиваем высокоскоростную сеть LTE на Ямале, и, в первую очередь, проводим работы там, где трафик и востребованность мобильной передачи данных наиболее высоки. Сегодня жители региона могут не только полноценно пользоваться всеми цифровыми сервисами на комфортном уровне, но и обеспечить дома умными устройствами – интеллектуальными датчиками, розетками и лампочками, системами мониторинга микроклимата. Для тех, кто живет и работает в арктическом регионе, это важные слагаемые комфорта и безопасности», – сказал директор «МегаФона» в Югре и на Ямале Дмитрий Мелихов.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.